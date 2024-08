“ON AIR!” – GIGLIOTTI: “Dybala ha accettato l’offerta araba”, FERRAZZA: “Una presa in giro per i tifosi, ci credono stupidi”, MORONI: “Boga al suo posto? Sarebbe un bagno di sangue”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dybala? A me di stare dietro a tutte le voci non va….ha accettato, non ha accettato…io continuerò a dire “viva Dybala” fino a quando sarà un giocatore della Roma, appena andrà via a me non me fregherà di meno… Per come si sono messe le cose, anche per gli insulti che si sono beccati De Rossi e la società, se Dybala dovesse restare sarebbe una situazione comunicativamente difficile da gestire. Di Ghisolfi abbiamo detto che è un ds che ha fatto cose importanti, ha preso Soulè e Dovbyk, ma il lavoro di un direttore sportivo non si esaurisce col mercato. In mezzo c’è tutta la gestione sportiva dello spogliatoio. Da questo punto di vista non sappiamo, ma quello che esce fuori è che anche De Rossi ora è in balia dei venti…”

Alfredo Gigliotti (Rete Sport): “Dybala ha accettato l’offerta dell’Al Qadsiah ma in maniera informale. L’incontro avvenuto nella notte è stato risolutivo tra gli agenti della Joya e gli emissari dell’Al Qadsiah, che dovrebbe porre fine alla telenovela. Manca solo la firma sul contratto, ma si va verso la fumata bianca in maniera definitiva. La Roma incasserà molto meno dei 12 milioni della clausola rescissoria, si parla di una cifra simbolica, dovremmo essere tra i 7 e i 9 milioni di euro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non ho motivo di dubitare delle parole nette di Alfredo (Gigliotti, ndr), in questi giorni è sempre stato preciso e puntuale, ha usato parole precise spazzando via i condizionali. E’ normale che l’agente faccia melina e non si sbilanci. Ma oggi siamo al 20 agosto, sono passati 12 giorni, non è che Dybala deve stare ancora lì a pensare, credo che ormai la situazione sia molto chiara. Da quello che ci dicono, lui ha accettato l’offerta araba. Ma nel mercato fino a quando non ci sono le firme può succedere di tutto. Boga? A me non piace. Ma lui non sostituisce Dybala, è Soulè che sostituisce Dybala. E’ scorretto dire che esce Dybala, entra Boga…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se davvero la Roma dovesse vendere Dybala a quelle cifre e prendere uno tra Boga, Zhegrova e Riquelme, allora saremmo di fronte a un bagno di sangue. Io spero che i nomi non siano questi. Zhegrova è uno che ha segnato massimo sei gol a stagione…se fosse così, si mette male…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Dybala non ha mai chiesto la cessione, sarebbe andato via solo per una squadra forte, quotata, che giocasse la Champions. Non è arrivata e lui contava di restare qui… Boga? Se nemmeno Gasperini è riuscito a tirare fuori qualcosa da lui, come pensiamo che possa fare la differenza qui? …”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Dybala? Questo tipo di racconto di lui che va via nella felicità generale, su un calesse trainato da cavalli bianchi e tutti a salutarlo con i fazzoletti è veramente una presa in giro per i tifosi. Questo tipo di racconto lo ha provato a fare la Roma con i social, mettendo tutte foto dove lui si abbraccia con De Rossi e sorride…Tu alla prima lettura pensi che resterà, e invece no… Oggi è la giornata della decisione finale di Dybala, anche perchè la Roma vuole evitare a tutti i costi i contatti con l’Olimpico, tenerlo assolutamente lontano da lì. La vera presa in giro è dire che se Dybala non accetta, non si può concludere il mercato…ma veramente pensate che siamo tutti stupidi? Ma per prendere Assignon e Boga serve la cessione di Dybala? Questi sono giocatori che avresti dovuto già aver dato a De Rossi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dybala aveva già detto no agli arabi, poi il 1 agosto l’agente gli ha detto che avrebbe dovuto prendere in considerazione un’altra offerta e lui a quel punto ha detto un altro no, che ha gelato la Roma. Mi è stato raccontato un Ghisolfi ghiacciato dal nuovo no di Dybala. Lui e Lina Souloukou a Cagliari non hanno nemmeno parlato col giocatore. Per me Dybala è l’unico campione che ha la Roma e la Roma lo sta per salutare con larghi sorrisi. L’aggravante è che nessuno ti ha spiegato nulla, che sarebbe stata cosa buona e giusta nei confronti di una tifoseria che è in grado di capire e metabolizzare. Tu improvvisamente, in una notte di mezza estate, decidi che non vuoi più Dybala. E non spieghi il perchè. E’ dal 20 gennaio scorso che un dirigente della Roma non parla…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Penso che dalla cessione di Dybala si possano sbloccare a cascata le altre operazioni in entrata. Oltre al terzino e al centrale di difesa, arriverà anche un esterno sinistro d’attacco. Nel caso in cui Dybala dovesse lasciare la Roma, penso che arriverebbe anche un centrocampista a completare la rosa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dybala che blocca il mercato della Roma? Non penso. Soulè non è Dybala, Baldanzi non è Dybala…per caratteristiche è un altro giocatore, Soulè è un’ala destra, un dribblomane, Dybala è un fantasista. Il problema però lo ha creato anche lui: o vai via o rimani. La società non può non pensarci alla sua cessione, ha sempre 31 anni…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Dybala sta riflettendo, trasferirsi in Arabia per lui significherebbe dire addio al grande calcio e all’Argentina. Capisco la sua perplessità, e anche della moglie. Soulè è bravo ma non è Dybala, ma questo lo sa anche De Rossi? Perchè gli ho sentito dire che l’importante è trovare un sostituto. Ma uno che trovare un sostituto con quel piede è quasi impossibile…Boga? Meglio Strefezza. Per come me lo ricordo, sembrava uno sul punto di esplodere, poi però gli manca completamente continuità. Ci hanno provato in tanti ma non ci sono riusciti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala? Non so in che direzione si sta andando, ma rispetto alle certezze di due giorni fa ora qualche dubbio in più c’è e il suo addio è meno scontato. Il tempo per chiudere c’è, la decisione è nelle mani del giocatore. Vediamo. A Cagliari abbiamo visto quanto è ancora importante per la Roma. La sua è una scelta di vita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala che rischia di non giocare perchè sennò gli si rinnova il contratto? Ma no, ma che dite…uno ha Dybala e non lo fa giocare? Ultimamente sento delle cose che mi lasciano davvero perplesso: lui è la stella della Roma, senza di lui è un’altra cosa e lo sanno tutti. Dybala sta facendo una scelta di vita. Dybala è una risorsa per la Roma, e De Rossi, che lo sa benissimo, subisce questa situazione. Ma a Cagliari quando le cose non vanno, lo mette dentro. E Dybala la partita l’avrebbe risolta, se Dovbyk avesse fatto gol. Per cui non diciamo sciocchezze: Dybala è Dybala, e se resta i tifosi non fanno pizzette e tramezzini, ma molto, molto di più…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!