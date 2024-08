De Rossi non si accontenta: altri tre acquisti

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Altri tre rinforzi prima della chiusura del mercato. Non sono pochi. Ma per Daniele De Rossi è fondamentale avere quei giocatori che ancora mancano alla sua Roma per renderla una squadra più vicina a quella che aveva in mente prima dell’inizio delle contrattazioni.

La priorità resta il terzino destro, una delle principali richieste del tecnico fin dall’inizio del mercato: il primo nome dell’allenatore era Bellanova del Torino, ma le richieste dei granata hanno reso impossibile trattare l’affare. A campionato iniziato, la falla a destra non è stata ancora colmata. Prima di Roma-Empoli è attesa l’accelerata per Lorenz Assignon, 24 anni, esterno del Rennes che Ghisolfi dovrebbe chiudere a breve sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Concluso questo affare, prima del gong fissato per il 30 agosto a mezzanotte la Roma dovrà mettere a disposizione di De Rossi anche un esterno sinistro d’attacco, l’altra priorità del mercato il cui ruolo è però rimasto scoperto per via della mancata cessione di Zalewski. Ma l’ala sinistra in grado di saltare l’uomo e fare la differenza è su quella fascia non è ancora arrivata e Daniele l’aspetta ancora.

Infine nei piani del tecnico c’è un ultimo acquisto che serve per completare la Roma, specie nell’undici titolare: una grande mezzala box to box. Le Fee, per quanto si stia dimostrando un mediano di qualità, è un giocatore con altre caratteristiche. Per completare il reparto serve un giocatore dotato di forza fisica e cambio di passo, e che possa garantire qualche gol in più alla squadra.

Insomma, il lavoro da fare nei prossimi dieci giorni è parecchio. Ghisolfi lo sa bene, ma sta avendo grandi difficoltà nel piazzare i tanti giocatori rimasti ancora in rosa che non sono più centrali nel progetto giallorosso. De Rossi aspetta fiducioso, consapevole che non tutti i suoi desideri sarebbero stati accontentati in questo primo anno.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo

