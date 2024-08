Da Konè a Galeno, i desideri di DDR sul mercato. Ma il lungo elenco degli esuberi blocca il mercato Roma

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Sono tanti i calciatori che Daniele De Rossi vorrebbe al più presto a Trigoria per completare la rosa della Roma e renderla più competitiva. Ma il mercato in uscita sta incidendo pesantemente su quello in entrata.

“La rosa al momento è completa”, ha dichiarato l’allenatore dopo Cagliari. Numericamente di sicuro. Ma nella Roma sono ancora tanti i calciatori che non fanno più parte del progetto e che Ghisolfi non è riuscito ancora a piazzare. Casi diversi, difficoltà simili.

Troppo alti gli stipendi di Chris Smalling, Tammy Abraham e Rick Karsdorp per quello che sono i loro valori attuali all’interno del club: i primi due sono semplicemente delle seconde scelte, il terzo è addirittura fuori squadra. Per i giocatori inglesi la Roma sta vagliando, al momento senza successo, il campionato arabo. Nelle ultime ore la Fiorentina ha effettuato un sondaggio sul centrale ex United, ma l’ingaggio da 3,8 milioni frena l’affare.

Resta ancora da piazzare Eldor Shomurodov: l’Atlanta United sembrava pronta a prenderlo a titolo definitivo, altrimenti resta viva l’ipotesi prestito in qualche club minore della nostra Serie A. La Roma si sarebbe privata volentieri anche di Zeki Celik, per il quale però non ci sono state offerte allettanti. Infine ci sono i due giovani, Edoardo Bove e Nicola Zalewski, che Ghisolfi sperava di utilizzare sul mercato per ricavare un tesoretto. Ma al momento di concreto non c’è nulla.

Lo stallo blocca la Roma, che vorrebbe ancora essere protagonista sul mercato in entrata. I sogni di De Rossi? Dopo il terzino (in arrivo Assignon), il tecnico spera di avere un ala sinistra che sappia saltare l’uomo: Wanderson Galeno del Porto sarebbe uno dei grandi obiettivi dei giallorossi, più abbordabile Boga del Nizza. Stuzzica ancora Ghisolfi l’affare Wesley Gassova del Corinthians.

Ma anche a centrocampo De Rossi si aspetta ancora un colpo: il tecnico stravede per Matteo Prati, ma occhio anche a Manu Konè del Borussia Monchengladbach, corteggiato anche dal Milan. Potrebbe essere l’ultimo affare del mercato romanista. Ma prima servono le cessioni.

