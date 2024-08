Giannini compie 60 anni, gli auguri della Roma: “Capitano di una generazione, romanista per sempre” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Oggi è una giornata di celebrazioni per la Roma, che festeggia non solo il compleanno di Evan Ndicka, ma anche quello di una bandiera del club: Giuseppe Giannini.

Il club giallorosso ha omaggiato il suo storico numero 10 con un messaggio su Twitter, ricordandolo come “Capitano di una generazione, romanista per sempre”.

Giannini, soprannominato il “Principe”, ha ricevuto gli auguri della società nel giorno del suo 60° compleanno, un riconoscimento del suo inestimabile contributo alla storia del club.

🟨🐺🟥 Capitano di una generazione, romanista per sempre. Giuseppe Giannini compie 60 anni 🎂 Auguri, Principe!#ASRoma pic.twitter.com/pW2E7AEdWJ — AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!