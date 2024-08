Spiragli per Dybala: gli agenti spingono per l’Arabia, ma Paulo non è ancora convinto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se fino a qualche giorno fa l’addio di Paulo Dybala sembrava destinato a consumarsi, oggi si aprono i primi spiragli sulla possibilità che l’argentino decida di restare alla Roma.

L’attaccate continua ad allenarsi serenamente a Trigoria, e anche il club non è avaro di scatti sui social che riprendono la Joya mentre, sorridente, si abbraccia con De Rossi prima e con i suoi compagni di squadra poi.

In mezzo a questo ci sono gli agenti del calciatore, che continuano a lavorare per concludere il trasferimento in Arabia (avrebbero diritto a commissioni milionarie), e l’Al Qadsiah, che aspetta di conoscere una risposta dal calciatore. Una risposta che ancora non è arrivata.

La sensazione è che tutto possa davvero succedere, in un senso o nell’altro. Dybala ha chiesto e ottenuto dal club la possibilità di riflettere sull’offerta monstre dei sauditi: sa che la Roma lo lascerebbe partire senza drammi, ma il calciatore (e sua moglie Oriana) hanno forti dubbi sull’opportunità di lasciare la Capitale per trasferirsi in Arabia.

A Trigoria aspettano a breve una risposta, consapevoli che dalla decisione di Paulo dipenderà una buona fetta del mercato in entrata.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Corriere della Sera

