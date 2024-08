CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 19 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – PRONTO PRATI SE PARTE BOVE – Matteo Prati (20) è il nome del giocatore che De Rossi vorrebbe a Trigoria per completare la rosa dei centrocampisti. L’arrivo del giovane calciatore del Cagliari è possibile solo se partirà Bove, corteggiato dall’Everton. (Il Messaggero)

Ore 10:10 – PRONTA L’OFFERTA ALLA JUVE PER DJALO – La Roma si muove per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferito da Marco Conterio, giornalista di Tuttomercatoweb, i giallorossi hanno preso informazioni su Tiago Djaló (23), difensore in uscita dalla Juventus. Pronta un’offerta nelle prossime ore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ore 9:45 – DE ROSSI CHIEDE UN ESTERNO E UN CENTROCAMPISTA – Altri due rinforzi dopo Assignon: De Rossi ha chiesto a Friedkin un esterno sinistro d’attacco e un centrocampista per completare la rosa. (La Repubblica)

Ore 9:00 – ZHEGROVA O RIQUELME PER IL DOPO DYBALA – La Roma, una volta ceduto Dybala, andrà forte sul suo sostituto. Due i nomi sul taccuino di Ghisolfi: Rodrigo Riquelme (24) dell’Atletico Madrid e Edon Zhegrova (25) del Lille. Per entrambi serviranno almeno 25 milioni di euro. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – ASSIGNON IN ARRIVO, SALUTO AI TIFOSI – Lorenz Assignon (24) ha salutato ieri i suoi tifosi del Rennes ed è pronto a sbarcare nella Capitale: accordo tra i due club sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto alla prima presenza a 8,5 milioni. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – SOLO DYBALA PUO’ FAR SALTARE L’AFFARE ARABO – Ore decisive per il trasferimento di Dybala (30) all’Al Qadsiah: agenti al lavoro per chiudere l’affare. La Roma è ben disposta a trattare sul prezzo del cartellino, a questo punto l’unico che può far saltare l’affare è un improvviso dietrofront del calciatore. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

