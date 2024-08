Calciomercato Roma: Dybala non ha ancora dato una risposta agli arabi. Al momento è più probabile l’addio della permanenza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Resta ancora incerto il futuro in giallorosso di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non ha ancora dato una risposta definitiva all’Al Qadsiah, club saudita pronto a ricoprirlo d’oro pur di portarlo in Arabia.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, l’argentino non ha ancora sciolto le sue riserve, anche se al momento è più probabile il suo addio alla Roma piuttosto che la sua permanenza.

Dybala ha infatti capito di non essere più considerato centrale nel progetto del club e dunque sembra orientato ad accettare la corte dei sauditi. Oggi però è stata una giornata interlocutoria: ancora nessuna decisione definitiva da parte del calciatore.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

