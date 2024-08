SERIE A: Atalanta super con i nuovi, doppiette di Retegui e Brescianini. Lecce travolto al Via del Mare (0-4)

ALTRE NOTIZIE – Esordio super in campionato per l’Atalanta di Gasperini che travolge il Lecce al Via del Mare.

Decisive le doppiette di Retegui e Brescianini, due calciatori arrivati nel corso di questo mercato estivo, il primo in sostituzione dell’infortunato Scamacca, il secondo soffiato al Napoli.

Stasera tocca alla Juventus che affronterà il neo promosso Como di Cesc Fabregas allo Stadium, fischio d’inizio ore 20:45.

Giallorossi.net – T. De Cortis