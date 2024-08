Calciomercato Roma, Badè costa troppo: si tratta con la Juventus per il prestito di Tiago Djalò

AS ROMA NEWS – Dopo l’uscita di Kumbulla, passato in prestito all’Espanyol, la Roma è tornata con decisione sul mercato dei difensori andando alla ricerca di un’operazione in prestito.

L’occasione che si sta presentando agli occhi di Ghisolfi è rappresentata da Tiago Djalò, 24 anni, difensore francese ex Lille che il ds giallorosso conosce molto bene. Passato alla corte di Allegri lo scorso gennaio, il calciatore non è riuscito a imporsi in bianconero. Per questo la Juventus è disposta a cederlo anche a titolo temporaneo.

La Roma infatti sarebbe pronta ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, formula sulla quale si sta trattando con i bianconeri proprio in queste ore. Djalò, difensore centrale dal fisico imponente e dai piedi buoni, potrebbe diventare dunque l’ultimo rinforzo per il pacchetto arretrato giallorosso e giocarsi una maglia con Mancini, Ndicka e Smalling.

Ghisolfi avrebbe preferito puntare su Loic Badè, ma la richieste del Siviglia hanno spaventato il ds: gli spagnoli hanno infatti rifiutato 20 milioni di euro per il centrale transalpino. Da qui la virata su Djalò.

