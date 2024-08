ULTIME DA TRIGORIA – Dybala in campo tra sorrisi, partitella vinta e messaggi social: incertezza sulla risposta agli arabi (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala ancora protagonista della giornata odierna a Trigoria. La squadra giallorossa è tornata questa mattina ad allenarsi dopo il pareggio di ieri a Cagliari.

In campo tutti i calciatori che non hanno giocato dall’inizio all’Unipol Domus, tra cui appunto anche l’attaccante argentino. Lavoro di scarico per i titolari della gara contro i sardi.

Occhi puntati sulla Joya, in attesa di sapere cosa deciderà di fare con l’offerta dell’Al Qadsiah. Dybala è apparso molto sereno e sorridente, ha svolto regolarmente la seduta e ha anche vinto la partitella in famiglia insieme a Ryan, Dahl, Sangaré, Bove, El Shaarawy e Shomurodov.

Nella nottata di ieri Dybala ha inviato messaggi social che hanno scatenato l’entusiasmo giallorosso, pubblicando la sua foto con la maglia giallorossa indossata nel corso della partita contro il Cagliari e l’emoji del lupo. Insomma, Paulo sembra essere ancora con la testa dentro la Roma: resta ancora da chiarire quale sarà il suo futuro.

La squadra intanto comincerà a preparare solo mercoledì la sfida contro l’Empoli di domenica prossima: De Rossi, dopo il lavoro odierno, ha concesso una giornata libera ai ragazzi, che dunque si ritroveranno a Trigoria dopodomani.

