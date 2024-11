“ON AIR!” – ROSSI: “Friedkin romanisti? Guazza di Ranieri, mi ha fatto schifo”, BERNABAI: “Chi lo definisce minestraro capisce poco di calcio”, CORSI: “Hummels? Se sta in Germania per problemi personali non lo accetto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il passaggio della conferenza stampa in cui Ranieri ci vuole convincere che i Friedkin sono della Roma, che è rimasto a bocca aperta, a me ha fatto schifo. A chi non ha fatto schifo è convinto davvero che i Friedkin sono romanisti straordinari, che stanno lì a tribolare sulla Roma che va male…infatti erano talmente distrutti che sono andati a farsi un bagno alle Maldive per farsi passare la tristezza… Io penso che Ranieri, dopo aver firmato un contratto per otto mesi dove prenderà un sacco di soldi, ha voluto dare la guazza al proprietario, che è una cosa che fanno tutti. Mi risulta che De Rossi sia rimasto in ottimi rapporti con i Friedkin, e lo sai che mi viene da dire? Te credo, gli danno tre milioni l’anno, vedi pure che ci litiga…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Visto che Hummels ha la febbre in Germania, domenica è scontato la difesa a quattro. Per me la soluzione migliore sarebbe il rombo a centrocampo con Cristante, Konè, Pisilli, e Pellegrini alle spalle di Dybala e Dovbyk… La partita col Napoli? Mi basterebbe che la squadra ci mettesse più attenzione, e che non prendesse gol stupidi come quelli presi ultimamente. Poi se loro sono più forti e vincono, tanto di cappello, ma spero almeno che la Roma gliela faccia sudare…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “A dispetto del fatto che sia un difensivista, Ranieri ha sempre portato i suoi centravanti a segnare tanto: penso a Vardy col Leicester, ma anche a Borriello con la Roma o Claudio Lopez col Valencia… Contro il Napoli Hummels non ci sarà e Hermoso è ancora ai box, per cui la Roma tornerà a giocare a quattro dietro…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Chi definisce minestraro Ranieri capisce poco di calcio. Lui è un tecnico di primissima qualità, e il suo curriculum parla chiaro. Ha ottenuto successi a destra e a manca… Credo che la sua scelta sia stata estremamente azzeccata. Io non credo che poi resterà da solo al comando, serve un Ceo che aspettiamo manco fosse il Papa… Ma prendessero un uomo di calcio, Carnevali è l’uomo giusto nel posto giusto… Il Napoli? Sono fiducioso, quando parti da vittima predestinata può succedere di tutto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La domanda a cui non si può ancora rispondere è: ce la farà Ranieri a far risorgere la Roma con questi giocatori? Perchè lui è bravo eh…ma i calciatori faranno come con tutti gli allenatori, cioè che ce la mettono tutta nelle prime partite per poi crollare fisicamente subito dopo? … Hummels che sta ancora in Germania? Se ha qualcuno che sta male in ospedale, sto con lui tutta la vita. Se invece è un problema personale legato al divorzio, non transigo: i problemi personali li abbiamo tutti. Se ti devi separare e per questo non torni a Roma, allora no, sticaz*i pure…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Scopriamo che Hummels, che tutti invochiamo, sta ancora in Germania dove si starebbe curando da un attacco influenzale…dai, no? Ha problemi suoi personali… Fra l’altro sembra avere problemi fisici, quando si alza l’intensità in allenamento non riesce a stare al passo dei compagni…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sul Ceo ci siamo, molto probabilmente arriverà un nome che è rimasto nell’ombra. Ma sarà comunque un nome legato al mondo del calcio e dovrebbe essere italiano. Tra i nomi usciti tendo a escludere Carnevali, che è un nome nell’elenco ma mi sembra un personaggio distante dai Friedkin, molto mediatico, è uno che nei periodi di mercato stava sempre a parlare in tv… Antonello è un nome, resta quello di Montali. Ma io continuo ad aspettarmi un nome a sorpresa. E poi non escludo che si possa decidere di rimpolpare ancora la dirigenza…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Sarà una Roma più conservativa al Maradona, in cerca di un risultato positivo che sarebbe importantissimo. Soulè a Frosinone era un altro, aspettiamo il suo rilancio…ma quando la squadra non funziona, anche il singolo fatica, specie se non ha grande talento. Anche Angelino da braccetto tutto è stato tranne che un fattore. Ma tutti sono stati al di sotto delle proprie performance. Ora con le macerie ci devi fare i conti, rimetterle a posto non è semplicissimo. Anche il primo anno Ranieri all’inizio fece un po’ fatica, i suoi primi due mesi non furono eccellenti, poi cominciò la cavalcata straordinaria. Ma qui le macerie sono di più, e poi la squadra ora non ha la qualità che aveva allora…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Hummels? Senza togliere a chi scrive certe cose, voglio prima vedere la prova sul campo, e cioè vedere se andrà effettivamente in panchina anche con Ranieri. Juric in questi due mesi è passato per incapace, con Hummels ha voluto proteggerlo, perchè i suoi dati dicevano che era il peggiore della rosa. E piuttosto che dire in conferenza stampa che era impresentabile, perchè questo era il termine utilizzato non pubblicamente, si è preso gli sberleffi. Se poi Raneri confermerà mettendolo in panchina, allora qualche ragione Juric ce l’aveva. Poi il croato ha sbagliato tante altre cose…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dybala? Quando è stato preso lo sapevano che aveva questi problemi fisici. Io mi aspettavo di più da lui sotto il profilo tecnico, mi sembra un giocatore che sta perdendo la sua forza, è stato un gran giocatore, ma ora mi sembra condizionato da tante situazioni. Non riesce a incidere come un tempo, il guizzo si sta spegnendo, ora non fa più la differenza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala subito in campo? Ma certo che sì, tutti i disponibili devono dare qualcosa in più. Ranieri non so quanto possa incidere in una partita come quella di Napoli, io spero di sì. Bisogna essere consapevoli di non essere quella squadra vista negli ultimi mesi…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dybala dopo il mancato trasferimento in Arabia è cambiato anche nell’espressione del viso. Questa cosa del giocare una partita in più o in meno sta incidendo, si sta spegnendo non per un crollo fisico ma perchè ha avuto una gestione da parte del club troppo cruda, perchè forse sarebbe stato necessario gestire questa clausola in maniera bilaterale, parlandosi, trattando, e non così. Se Dybala dovesse andare via a gennaio, rivedremo il Dybala che conosciamo. E’ la testa che è piena di tante cose…”

