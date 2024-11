Hummels tornerà dalla Germania solo oggi, niente allenamento a Trigoria

AS ROMA NEWS – A Roma si fa un gran parlare del caso Hummels, difensore tedesco 35enne arrivato in estate da svincolato ma ancora a caccia di un posto di primo piano nella squadra giallorossa.

Con Juric il centrale non ha trovato spazio, con Ranieri si pensava che le cose potessero cambiare ma ieri l’ex Borussia Dortmund non era in campo per un attacco febbrile. Successivamente si è scoperto che il calciatore non era rientrato dalla Germania, dove era volato nel weekend approfittando dei due giorni di pausa concessi dal tecnico.

Hummels ieri era ancora in patria, fermato dall’influenza, ma stando a quanto riferisce il giornalista Lorenzo Pes de Il Tempo, il difensore farà ritorno oggi nella Capitale ma non si allenerà coi compagni. Se il tedesco starà meglio e smaltirà l’influenza, si rivedrà in campo a Trigoria solo nella giornata di giovedì.

❌ #Hummels farà ritorno oggi nella Capitale e domani, se avrà smaltito la febbre, tornerà ad allenarsi. @tempoweb #ASRoma pic.twitter.com/qSSyBY6haW — Lorenzo Pes (@LorenzoPes_) November 20, 2024

