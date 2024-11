Corriere dello Sport: “Hummels non convince nemmeno Ranieri: il tedesco non è pronto fisicamente per competere ad alti livelli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mats Hummels, dopo essere stato “bocciato” da Juric, non ha convinto nemmeno Claudio Ranieri. E’ quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’assenza contro il Napoli, sostiene il quotidiano, è già certa. Ma il vero problema del tedesco non è solo la febbre che lo ha tenuto ieri fuori dal campo di Trigoria (il giocatore non è rientrato dalla Germania lamentando un attacco influenzale, dovrebbe tornare oggi).

Già sotto la gestione di Juric, il tedesco era spesso relegato in panchina, una scelta motivata dai test atletici e dalle prestazioni in allenamento che rivelavano un evidente ritardo rispetto ai compagni. Hummels faticava a mantenere alta l’intensità, una lacuna che non è passata inosservata neanche al nuovo tecnico.

Ranieri, incuriosito dalla scarsa presenza del giocatore, ha quindi esaminato da vicino la situazione del calciatore tedesco in questi primi giorni di allenamenti a Trigoria e ha presto trovato la risposta: Hummels non è ancora pronto fisicamente per competere ad alti livelli. Non una buona notizia per il tecnico, che si ritrova a corto di centrali su cui poter contare in un momento particolarmente complesso per la Roma.

Per quanto riguarda Hummels invece, il centrale tedesco sembra destinato a fare ritorno in Germania se nelle prossime settimane le cose non cambieranno. Alcune squadre della Bundesliga, dove Hummels conserva un’ottima reputazione, si sono già mostrate interessate a riportarlo in patria.

Fonte: Corriere dello Sport