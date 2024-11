Saelemaekers scalda i motori: torna con l’Atalanta. Così Ranieri cambierà la Roma col belga

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Saele accelera. L’esterno belga, arrivato in estate sul finire del mercato in uno scambio di prestiti con il Milan nel quale è finito Abraham, stava diventando subito uno dei giocatori chiave della Roma. Poi il grave infortunio alla caviglia e il lungo stop.

Ma il periodo buio di Saelemaekers sta per finire: il 25enne ha superato brillantemente gli ultimi test fisici ed è tornato a calciare il pallone. Per lui si avvicina il giorno del rientro: impossibile tornare tra i convocati per Napoli-Roma di domenica prossima, ma è invece probabile che faccia parte dell’elenco dei disponibili per la partita di campionato successiva, quella di inizio dicembre contro l’Atalanta.

Con lui Ranieri cambierà pelle alla Roma: Saelemaekers infatti è un calciatore molto duttile, che può giocare in diversi sistemi di gioco. Nel 4-4-2 infatti può destreggiarsi indifferentemente sia a destra che a sinistra, ma è capace anche di giocare a tutta fascia nel 3-5-2. Insomma, con il belga di nuovo a pieno regime, la Roma ritroverà un jolly preziosissimo che le è mancato maledettamente in questa prima, sciagurata parte di stagione.

