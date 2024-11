Ranieri ritrova Dybala, ma c’è il rebus Hummels

AS ROMA NEWS – La mission di Claudio Ranieri è di rilanciare la Roma triste e senza identità del dopo De Rossi, e per farlo ha intenzione di aggrapparsi con forza al talento del suo calciatore migliore, e cioè Paulo Dybala.

La Joya ieri ha svolto gli ultimi test che hanno dato esito negativo e oggi tornerà ad allenarsi in gruppo: contro il Napoli l’argentino giocherà titolare alle spalle di Artem Dovbyk. Il compito di Ranieri sarà quello di ridare lustro ai numeri deludenti di Paulo: l’ultimo gol segnato in trasferta da Dybala è stato proprio contro il Napoli al Maradona, il lontano 28 aprile.

Se in attacco i dubbi sono pochi, in difesa Ranieri dovrà sciogliere il rebus Hummels: il tedesco veniva dato titolare con l’arrivo dell’allenatore testaccino, ma ieri l’ex Borussia Dortmund non si è allenato per i postumi dell’influenza. E’ possibile che il centrale torni oggi ad allenarsi in gruppo, ma non è così scontato che Mats giochi subito al centro della retroguardia giallorossa contro Lukaku e compagni.

Non è nemmeno detto che il tecnico decida di impiegare la difesa a tre al Maradona: anche Hermoso non è al meglio, e dunque è possibile che alla fine Ranieri opti per un 4-4-2 con El Shaarawy e Soulè (o Zalewski) sulle fasce.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Tempo / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!