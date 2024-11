Calciomercato Roma, dalla Spagna: Endrick pronto a lasciare il Real, anche i giallorossi in corsa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In estate il Real Madrid ha prelevato dal Palmerais uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale, Endrick.

Il giovanissimo classe 2006 ha iniziato la sua avventura nei Blancos da qualche mese, ma ha trovato pochissimo spazio a causa della grande concorrenza in attacco e potrebbe partire in prestito. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport.es, sono tante le squadre interessate al centravanti brasiliano per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Tra queste ci starebbe pensando anche la Roma, orfana di un vero e proprio vice Dovbyk. Il solo Shomuorodov non può essere un ricambio di livello in caso di assenza dell’ucraino e la giovane punta può essere una buona occasione di mercato.

Fonte: Sport.es

