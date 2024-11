ULTIME DA TRIGORIA – In gruppo Pellegrini, ancora out Dybala. Hummels fermato dalla febbre, Saelemaekers fa progressi (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della partita di domenica contro il Napoli di Antonio Conte.

Ritornano ad allenarsi in gruppo Lorenzo Pellegrini e Tommaso Baldanzi oltre al rientrante azzurro Pisilli. Ancora out invece Paulo Dybala e Mario Hermoso, così come Saelemaekers che però sta facendo importanti progressi lavorando in campo col pallone. Non era in campo nemmeno Hummels, bloccato di nuovo dalla febbre.,

Ranieri ha chiesto grande intensità alla squadra (“Andateli a mangiare!“), tenendo alti i ritmi della seduta. La Roma ha pubblicato sui social il video con alcuni spezzoni della seduta odierna, che è possibile vedere di seguito. Domani altra seduta, con Dybala che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

Si torna in campo ⚽️ E Saelemaekers accelera 💪#ASRoma pic.twitter.com/3v6a2IkLUF — AS Roma (@OfficialASRoma) November 19, 2024

