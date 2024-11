Cassano: “Con Ranieri i Friedkin hanno fatto una porcata. Sono incompetenti, gliela faranno pagare”

AS ROMA NEWS – Antonio Cassano, ex giocatore della Roma, ha parlato nuovamente dei Friedkin, attaccandoli pesantemente dopo le recenti mosse e il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Ecco un estratto delle sue parole a Viva el Futbol.

“I Friedkin hanno commesso l’ennesimo errore, sono incompetenti, hanno fatto una porcata prendendo Ranieri, vogliono solo tenere la piazza tranquilla, l’aveva detto Ranieri stesso che aveva smesso, non io, era in vacanza con la famiglia… Ci ritroviamo con un allenatore che può dare tranquillità ma la Roma ha bisogno di altro, un vincente con cui programmare, lui invece parla già da dirigente, che mossa è?”.

L’ex fantasista giallorosso poi aggiunto: “Significa che hai dato già per morta questa stagione. Qualcuno sarà anche felice ma è uno schifo, è una mossa azzardata ma gliela faranno pagare ai Friedkin. Poi mi chiedo che ruolo ha Ghisolfi, che risponde sempre in francese, timbra solo il cartellino, doveva andare in America a dire cacciatemi via, stanno capendo che disastro stanno combinando? Ma vai da Mancini e convincilo, un allenatore top, uno che sa attaccare al muro i giocatori, ma non come Juric che li attacca al muro e poi li fa giocare, con Ranieri mi sono buttato in un vicolo cieco già a novembre, vogliono solo salvare il salvabile per evitare di andar giù ma sai che paura che hanno messo ai giocatori, che già sono senza personalità?”.

Fonte: Viva El Futbol

