“ON AIR!” – ROSSI: “Dybala è seduto sulla riva del fiume ad aspettare il cadavere di Ghisolfi”, FERRAZZA: “Attende l’offerta di un club europeo”, FOCOLARI: “Se sei costretto a vendere lui, perchè hai speso 23 milioni per Le Fee?”

David Rossi (Rete Sport): “In questo momento Dybala è seduto sulla riva del fiume, ad aspettare che passi il cadavere di Ghisolfi e della Roma. Questo è. Ormai il danno c’è, ora la Roma può solo cercare di limitarlo. Se la Roma vendesse Dybala e Lina Souloukou si presentasse dicendo che è stato lui a volersene andare, secondo voi qualcuno le crederebbe? … Se la Roma vende Dybala e prende Djalo, Assignon e Boga, non diventa più forte…direi proprio di no. L’unico che forse mi farebbe cambiare qualcosa è Soumarè, è quel sellerone di centrocampo che aspetto da tempo…è un Cristante che corre…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dal punto di vista ambientale la percezione che c’è è: “Bravo Dybala, ti ameremo sempre, brutta la Roma che sta perdendo il suo giocatore più forte”. In questo clima generale, con 65mila persone dentro l’Olimpico e Dybala seduto in panchina, fa la differenza…io questa storia la risolverei prima di Roma-Empoli…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Alla Roma in questo momento non ci sta pensando nessuno. L’entourage di Dybala sta facendo sapere delle cose, la Roma invece fa trapelare poco. La cosa surreale è che sembra che la Roma non sappia che offerta gli farà l’Al Qadsiah per il cartellino del giocatore. Io sono convinta che Dybala stia aspettando l’offerta di un club europeo, e come vediamo con Lukaku e Chiesa, queste arrivano spesso all’ultimo giorno di mercato. Dybala non ha nessun interesse ad accelerare, perchè per lui andare in Arabia significherebbe chiudere la carriera, e invece lui si sente ancora giocatore. E la Roma si sta stranendo perchè il giocatore sta portando avanti questa cosa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “C’è questa attesa che va avanti da giorni su Dybala, la vicenda sta diventando stucchevole, per non dire che lo è già diventata, ancor di più perchè il mercato è bloccato. Tra l’altro so che il dialogo è difficile, dirigenza e calciatore non si parlano e la situazione è ferma da tempo. Dybala vuole sapere quanto la Roma guadagnerebbe dalla sua cessione e magari chiedere qualcosa, è tutto legato a questo…Noi siamo spettatori annoiati e delusi, il mercato non ha portato miglioramenti concreti e ci sono ruoli ancora scoperti…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Tiago Djalò ha giocato 13 minuti l’anno scorso, sono sinceramente preoccupata. E mi sembra che la Juventus gli dia anche abbastanza… Dopo che hai scelto di non riscattare Llorente, pensavo che al suo posto sarebbe arrivato uno più forte. E invece decidi di prendere uno che ti devi fare il segno della croce nella speranza che riesca a giocare…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Tutto si è un po’ incagliato sulla cifra che la Roma prenderebbe dalla cessione di Dybala, l’argentino vorrebbe sapere quanto guadagnerebbe dalla cessione del suo cartellino ed eventualmente guadagnarci qualcosa. Ci sono voci però che dicono che andrà via col cartellino gratis… a quel punto dovrei andare a farmi vedere da uno psichiatra perchè andrei ai pazzi… cartellino gratis? O 4-5 milioni? Ma che stamo a scherzà?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io penso che alla fine Dybala andrà via. Se dovesse rimanere le cose si aggiustano, ma il rapporto con la Roma è incrinato. Dybala ha ancora incertezze perchè non è semplice trasferirsi lì, l’Al Qadsiah fra l’altro l’anno scorso era in Serie B. De Rossi non l’ho mai sentito dire che Dybala deve restare. Dal punto di vista tecnico, l’addio di Dybala sarebbe la cosa peggiore, ma dal punto di vista organizzativo e d’ambiente sarebbe forse la cosa migliore…Però mi domando una cosa: la Roma deve risparmiare sull’ingaggio di Dybala e poi spende 23 milioni per quel francese lì? Da quello che abbiamo visto Le Fee non è un titolare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se Dybala dovesse rimanere, di problemi non ce ne sarebbero. La cosa più logica però è quella che lui se ne vada, in quel caso si aprirebbero delle prospettive che non capisco, giuro che non so cosa farebbe la Roma. Se vai a cercare uno come lui, meglio lasciar perdere, allora vai a cercare un altro tipo di giocatore. Ma faccio veramente fatica a capire…La Roma ha preso Le Fee, che gioca in 20 metri, limitato nella corsa e nella fisicità. Ti sei affrettato a prendere un giocatore di quel target lì, ma serviva un giocatore diverso. Ci sono delle cose che faccio fatica a capire. Se poi devi vendere Cristante che è l’unico che fa un un po’ di interdizione, ma allora perchè ti sei affrettato a prendere un giocatore che non ti serviva?…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le perplessità di Dybala sono legate al tipo di vita che farebbe in Arabia, per un sudamericano vivere là sarebbe complicato. L’avventura dal punto di vista tecnico non sarebbe stimolante. Se dovesse rimanere, penso che poi tutto si cancellerebbe perchè è talmente forte e ben inserito nel contesto…

