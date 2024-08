Calciomercato Roma: possibile l’arrivo di Ngonge dal Napoli in caso di cessione di Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel caso in cui Paulo Dybala dovesse accettare la corte dell’Al Qadsiah, si aprirebbe un vuoto sulla corsia destra d’attacco dato che Baldanzi è considerato un intermedio di centrocampo da De Rossi.

Per questo motivo i giallorossi sono pronti a tornare sul mercato per coprire quella falla. E avrebbero anche individuato il calciatore su cui puntare.

Stando a quanto riferiscono sia il Corriere dello Sport che il giornalista Alfredo Pedullà in questi minuti, Ghisolfi sta pensando a Cyril Ngonge, 24 anni, attaccante mancino di fascia destra che Conte ha messo tra i cedibili nel Napoli.

Esclusiva: #Ngonge è uno dei candidati per la #Roma in caso di addio di #Dybala — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 21, 2024

L’affare potrebbe anche svilupparsi in prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe alla Roma di non investire altro denaro per l’acquisto del cartellino del calciatore.

Fonti: Corrieredellosport.it / alfredopedulla.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!