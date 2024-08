Roma, mercato bloccato

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Dopo un mese di luglio scoppiettante, con gli arrivi di Le Fee, Soulè e Dovbyk, agosto si sta rivelando particolarmente difficile per la Roma e il suo nuovo ds, Florent Ghisolfi, rimasto di fatto senza budget per fare altro mercato.

Peccato però nella rosa giallorossa siano ancora scoperti diversi ruoli in rosa. Tutte priorità per De Rossi e per la Roma. A partire dal terzino destro, considerato da anni un obiettivo primario: il turco Celik, terza scelta di DDR e Mourinho per larghi tratti del campionato della scorsa stagione, è al momento il titolare di questa squadra.

In teoria è da giorni che sembra essere molto vicino l’arrivo di Lorenz Assignon, ma Ghisolfi non ha ancora chiuso l’affare col Rennes. Nel frattempo Raoul Bellanova, uno dei primi nomi fatti da De Rossi per quel ruolo, si è accasato all’Atalanta che lo ha pagato ben 20 milioni più bonus. Soldi che la Roma non ha in cassa, bloccata dalle cessioni mancate di diversi calciatori: Smalling, Karsdorp, Abraham, Shomurodov, Bove e Zalewski sono i nomi di quei giocatori che Ghisolfi avrebbe dovuto cedere per fare cassa e alleggerire il monte stipendi, ma che al 21 agosto non hanno ancora offerte. Da qui lo stallo.

Ora a Trigoria si pensa di superare l’impasse cedendo Paulo Dybala agli arabi dell’Al Qadsiah, ma la tempistica di questo affare sta facendo incartare i giallorossi. L’argentino, una volta capite le intenzioni del club, si è preso tempo e vuole valutare tutto senza fretta. Peccato però che tra meno di dieci giorni chiuda il mercato (attenzione: quello italiano, perchè in Arabia si potrà continuare ad acquistare per diverso tempo) e che la Roma abbia ancora da colmare diverse lacune: terzino destro, come detto, difensore centrale, ed esterno sinistro d’attacco. De Rossi si aspettava anche un centrocampista box to box, ma al momento sembra molto difficile che il tecnico possa essere accontentato. A meno che il mercato in uscita non si sblocchi improvvisamente.

Giallorossi.net – G. Pinoli

