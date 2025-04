“ON AIR!” – ROSSI: “Pareggiare a Milano sarebbe un’occasione persa”, PIACENTINI: “Il Parma ha dimostrato che la Juve si poteva battere”, TORRI: “Le colpe sono di una società incapace”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mancano 5 partite, serve un po’ di coraggio, tanto se perdi o pareggi cambia poco. Ranieri se ne andrà in pensione da imperatore, se l’è meritato, e io spero che contro questa Inter la Roma dimostri un po’ più di coraggio. Perchè Chivu, allenatore da 4 giornate, col Parma ha dimostrato che forse con la Juve si poteva pure vincere, no? E la Lazio che ha fatto quella figura col Bodo, si poteva fare? Gioca, prova a vincerla, se poi la perdi amen…”

David Rossi (Rete Sport): “Fare 0 a 0 a Milano non sarebbe un’impresa, ma un’occasione persa. Il punto non muove la classifica. Tra l’altro ora sei a 3 punti dalla Champions, e se vinci contro l’Inter male che vada resti a quella distanza e visto che ci sono scontri diretti importanti, se abbiamo la possibilità, andiamo a provarci sul serio… L’Inter rischia seriamente di restare a bocca asciutta, perchè secondo me con il Barcellona è nettamente sfavorita…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io su Salemeaekers mi pongo dei dubbi. Ha fatto 6 gol e 6 assist, ma mi sembra un giocatore intermittente, e ne abbiamo già avuti troppi. Se devi sostituire El Shaarawy, che sembra andare verso un appiattimento, io cercherei un giocatore più continuo. Ci sarà un motivo se Saelemaekers nel Milan non giocava titolare, e io delle domande me le faccio…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Saelemaekers è in calo. Se ci punterei ciecamente come titolare della prossima stagione? Dipende da chi sarà l’allenatore. E’ un giocatore utile in rosa, ma non ci punterei come titolare. E siccome lo devi comprare, ha un costo…Oltre al Milan, anche il Bologna non ha voluto puntarci lo scorso anno dopo l’ottimo campionato che ha fatto, probabilmente puntavano su qualcosa di più concreto come Orsolini e Ndoye…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La Roma contro Juventus e Lazio si è accontentata del pareggio, si è capito. Se tu vuoi vincere una partita negli ultimi 20 minuti fai di tutto o quasi, qualche rischio lo corri…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io non riesco a capire di che raccomandazione Ghisolfi…si può dire che è peggio di Pinto? Continuiamo sul mercato olandese, dove dicono che ha ottimi contatti… Magari sto ragazzino (Steijn, ndr) di 23 anni alto 1,73 lo prenderà, ma abbiamo già Baldanzi…in Serie A serve gente forte fisicamente, che non casca atterra ogni due minuti. Baldanzi non ha il problema di Pellegrini, che appena lo sfiorano casca…Baldanzi casca perchè lo menano e lui è piccolo, non ha quella forza…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il 3-5-2, giocando a specchio, potrebbe essere una buona soluzione per domenica. Perdere a San Siro ci starebbe, la Roma deve giocare con la testa libera e osare di più. L’ipotesi dei due attaccanti con un centrocampista in più, e penso a Pisilli, ci potrebbe stare. Magari non con due punte pure, ma anche con Soulè accanto a Dovbyk…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “C’è il rischio di aver fatto tanto per non arrivare a niente. La stagione è spezzata a metà, fallimentare la prima e molto positiva la seconda. Quei tre mesi lì pesano enormemente…io ho temuto di dover lottare per non retrocedere, ero terrorizzato da questa idea. Se dovessi arrivare ottavo non ci sarebbe stata crescita, colpa di una società incapace che ci ha scritto che si prendeva Juric per vincere trofei, questo non me lo dimentico…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io penso che Ranieri abbia scelto Shomurodov, gli dà qualcosa di diverso e non solo fisicità. Non mi meraviglierei se facesse il titolare anche contro l’Inter perchè è più confacente allo sviluppo di gioco che vuole lui. Secondo me sta facendo meglio di Dovbyk, e Ranieri non deve guardare in faccia a nessuno…”

