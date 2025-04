Trequarti giallorossa: tre nomi nel mirino di Ghisolfi per l’estate

Il futuro della Roma passerà anche dalle scelte di Florent Ghisolfi. Il nuovo direttore sportivo, operativo già da diverse settimane a Trigoria, ha messo nel mirino la trequarti come zona da ritoccare.

Il motivo è chiaro: Lorenzo Pellegrini, simbolo della squadra e attuale capitano, potrebbe lasciare la capitale in estate. Un addio non ancora certo, ma sempre più possibile. Le sirene dall’estero si fanno insistenti, e il club giallorosso, consapevole di dover affrontare una rivoluzione tecnica, si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato.

I nomi cerchiati in rosso, scrive l’edizione odierna de Il Tempo, sono tre: Pepê Paixao del Feyenoord, Sem Steijn del Twente e Angel Gomes del Lille. Tutti profili giovani, offensivi e con margini di crescita importanti.

Paixao, classe 2000, dopo aver brillato con il Gremio, è approdato al Feyenoord, dove in pochi mesi ha mostrato tutte le sue doti: rapidità, tecnica e quel guizzo da brasiliano vero che lo rende imprevedibile. Non è un trequartista classico, ma può partire largo per poi accentrarsi, creare superiorità e rifinire l’azione: un’arma utile soprattutto contro difese chiuse.

Sem Steijn, invece, è la sorpresa del Twente. Ventitré anni e una stagione da protagonista in Eredivisie, dove si è imposto per la sua intelligenza tattica e la capacità di leggere gli spazi. Gioca trequartista, ma all’occorrenza può abbassarsi e agire da mezzala offensiva. Ha tempi di inserimento, sa calciare da fuori e ha una personalità che ha colpito molti osservatori: Ghisolfi incluso.

Angel Gomes completa il trittico. Inglese di origini portoghesi, ha finalmente trovato la sua dimensione al Lille, dove è diventato un punto fermo. Più regista offensivo che rifinitore puro, ama toccare molti palloni e dettare i ritmi della manovra. Visione di gioco, eleganza e intelligenza: qualità che alla Roma servono come il pane, specie se Pellegrini dovesse partire.

Fonte: Il Tempo