“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Nella Roma c’è tanta paura di perdere il derby”, VALDISERRI: “Deluso dalla gestione del gruppo da parte di Fonseca”, TRANI: “La qualità sta al minimo, serve alzare il livello”, CORSI: “Pallotta inviso anche ai suoi ex schiavi”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Fonseca? Penso sia preoccupato, molto preoccupato. Non ha mai visto una cosa del genere in tutta la sua carriera. La Roma ora ha bisogno di due acquisti e non più di uno, perchè mica puoi pensare che Cristante giochi tutte le partite… Se incide il passaggio di proprietà sul mercato? Non penso, si sta andando avanti come se non stesse per accadere nulla, sia di chi sta vendendo sia di chi sta comprando. La priorità è la squadra e si cerca di fare tutto il possibile per raggiungere il quarto posto, obiettivo quasi vitale…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “Fonseca penso che sia bravo, per cui mi aspetto delle scelte importanti e coraggiose. Lui però mi sta deludendo per la gestione del gruppo. Anche questa cosa che manca qualità…perchè manca qualità…se tu giochi un calcio lento che permette alle difese avversarie di schierarsi facilmente, per forza la qualità dei giocatori viene abbassata. La qualità dei giocatori di Klopp è altissima, ma è altissimo anche il modo di approcciare le partite da parte del Liverpool. Se loro giocassero con tre centrocampisti che si passano la palla solo in orizzontale, e per arrivare nell’aria avversaria ci mettono un minuto, Manè, Salah e Firmino farebbero la metà dei gol che fanno… Kluivert e Under come puoi farli rendere al meglio? Giocando un calcio veloce… Ma se tu giochi così lento e fai piazzare le difese avversarie, ma come fanno a darti un rendimento? L’unico che tira in porta è Under, e se lo togli smetti di tirare in porta con pericolosità, ammesso che tu abbia mai cominciato…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Dobbiamo rimanere lucidi in questo momento, e non è facilissimo perchè siamo presi da mille paure…Temiamo questa partita, che sarebbe stata difficile anche se la Roma godesse di ottima salute.. L’unica cosa che può darci un po’ di speranza è che nel derby di solito vince chi non è favorito… Di questa partita io ho sempre paura, stavolta è tanta, tanta, tanta, e penso sia giustificata. Anche all’interno della Roma c’è il timore di questa partita, per le ripercussioni che potrebbe avere…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Se il migliore era Diawara, che non ha giocato per tre anni a Napoli, una domanda ce la dobbiamo fare…perchè devi capire il livello in cui sei. Ora devi alzare il livello, perchè la qualità sta al minimo. Ma se te prendi Villar e Januzaj hai solo aggiustato la rosa, non fai mica un passo avanti. Januzaj in tutta la sua carriera ha fatto i gol di Zaniolo nel girone di andata…La Roma punta alla terapia conservativa per Diawara per non dover prendere un centrocampista al suo posto… La stagione è molto modesta, non hai mai battuta nessuna delle prime sette squadre in campionato..Ora devi alzare l’asticella dentro lo spogliatoio, altrimenti ogni volta che si fa male uno si riprende a dire “che sfiga”… Gli infortuni le hanno tutte le squadre, il problema è che i cambi sono modesti…Hai il vice Dzeko che non segna da più di un anno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Fonseca non ce la fa più, scrive il Corriere dello Sport. Io piuttosto direi che i tifosi della Roma non ce la fanno più… Pallotta ha preso un sacco di soldi dalla Champions e dai giocatori venduti, e ora dicono che non può comprare… Ora la società non vede l’ora che se ne va Pallotta, chi è rimasto non vede l’ora che va via, e allora i giornalisti scrivono “Bye bye Pallotta“, è incredibile… Di Pallotta ci eravamo accorti subito che non aveva una lira in confronto ai magnati che muovono le sorti del calcio mondiale…E da allora è successo quello che è successo, dieci anni di disgrazie…e ora Pallotta è inviso anche ai suoi ex schiavi…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “E’ un mercato lacrime e sangue, non si possono fare nemmeno operazione mediamente costose, figuriamoci operazioni di un certo livello… La Roma ha bisogno di giocatori pronti, e non è un capriccio. Ibanez o Villar sono acquisti futuribili, sono scommesse, e ci possono stare. Ma tu hai bisogno di giocatori già fatti, garanzie… Mandragora non è sicuramente un fenomeno, ma è un giocatore affidabile e una mano te la può dare…ma anche lui una mano te la può dare. E’ uno che sta nel giro della nazionale. Non ti svolta la squadra, ma non è una scommessa, è uno che si ambienta subito può darti una mano da subito… Nzonzi? E’ tuo, lo puoi riportare dentro…

David Rossi (Roma Radio): “Domenica c’è il derby che arriva dopo il solito Juventus-Roma… Io continuo a non capire perchè vengono dette certe cose a seconda di quello che succede, quando quello che succede è ampiamente preventivabile nel momento in cui giochi in casa della squadra che ha vinto lo scudetto negli ultimi otto anni e che ha il triplo degli investimenti possibili rispetto a noi… Ragazzi, il tridente della Juve dell’altra sera era composto da Ronaldo, 100 milioni di cartellino e 30 milioni di stipendio l’anno, Higuain che costa 94 milioni di cartellino e guadagna 7 milioni l’anno e Douglas Costa che costa 50 milioni e prende 6 milioni l’anno… Sarebbero tutti gli attaccanti più pagati della storia della Roma, tre giocatori nemmeno lontanamente avvicinabili…Poi ti chiedi perchè perdi contro la Juventus… Tu corri con una Golf mentre gli altri hanno una Ferrari… Parliamo della squadra nettamente più forte della Serie A. Non c’è nessuna vergogna in questo…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Domenica è tosta…io penso che Fonseca farà giocare la Roma con la difesa a tre… La prima cosa da fare sarà non consegnarsi alla Lazio, come aveva fatto nella partita d’andata. La delusione è che Fonseca non si è inventato niente a Torino, mi ha dato l’idea è come se la partita non l’avesse studiata bene, è come se si fosse consegnato come se fosse la prima Roma di Fonseca… Immagino che questa tripla scoppola gli abbia fatto fare qualche riflessione… E quindi io penso che possa mettere Cetin nella difesa a tre, con Florenzi e Kolarov sulle fasce, trovando una soluzione ai possibili attacchi della Lazio…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Juventus potrebbe dare alla Roma Bernardeschi ed Emre Can. Villar? La Roma ha anche un Primavera importante, Riccardi, se devi scommettere su un Under 21 spagnolo ma allora scommetti sul tuo… Mi domando che fine abbia fatto Riccardi…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Io domenica metterei Santon a destra al posto di Florenzi, una partita più attenta della Roma dopo quanto visto a Torino mi sembra più logica…Mi aspetto un 4-4-2, o un 4-5-1…Mancini a centrocampo non la trovo una grande soluzione: stravolge la fisionomia della squadra. Sotto accusa solo Florenzi non mi torna: Kolarov è in affanno. Boccio Mancini, Cristante, Kluivert, Kalinic…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma è una calamità: adesso anche Diawara infortunato. Era l’uomo che giocava meglio… La Roma ha perso molte certezze. Kluivert e Under sono in ritardo rispetto alla squadra. Kolarov fa la bella statuina…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I due infortuni di Zaniolo e Diawara sono tegole pesanti sulla testa di Fonseca, è difficile trovare valide alternative. Io busserei alla Juve per chiedere qualcuno che non gioca mai, anche se le casse al momento non te lo consentono tanto…”

