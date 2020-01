Roma, ci risiamo: aria sempre più tesa tra Fonseca e la società

AS ROMA NEWS – Si respira un’aria sempre più tesa tra Fonseca e la società. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). A rendere la situazione più complicata dentro Trigoria ci sono poi le tre sconfitte pesanti e i due infortuni shock di Zaniolo e Diawara. E una rosa che non funziona, sia per colpa degli assenti che dei presenti: non convincono infatti le prestazioni recenti di Florenzi, Under e Kluivert.

Fonseca ha parlato chiaro: a questa Roma servono rinforzi. Un terzino, un centrocampista e un attaccante esterno. E come successo già in passato con altri allenatori, si comincia a sentire anche una certa tensione da parte del tecnico portoghese. Un processo di demoralizzazione già visto con Garcia, Spalletti e Di Francesco.

Il tecnico chiede acquisti precisi, ma arrivano risposte vaghe da Petrachi che di certo non può fare i salti mortali col portafoglio vuoto. A una settimana e poco più dalla fine del mercato, e con un derby alle porte di vitale importanza, si è però ancora fermi al rimpianto Politano. A pesare anche il passaggio societario da Pallotta a Friedkin che dovrebbe materializzarsi entro il 15 febbraio.

Fonte: Leggo