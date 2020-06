“ON AIR!” – VOLPI: “Vendere Kluivert e prendere Pedro non è una strategia da grande club”, CORSI: “Se c’è un Dio, stasera vince l’Atalanta”, GALOPEIRA: “Ibanez titolare? Non ci credo”, CATALANI: “La squadra può risentire del caos societario”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Chissà che Pallotta non decida di fare un regalo ai tifosi, di dire: “Guardate, prima di andarmene vi faccio un regalo…guardate un po’ chi vi ho portato al mio posto…“. Staremo a vedere… La Roma? E’ difficile parlarne. Provate a pensare a una Roma che non vince stasera. Se davvero giocasse Ibanez e pure Bruno Peres, e la Roma non vincesse…pensate domani cosa succederebbe qui. Quindi parlare della Roma ora è difficile, ma è vero che la Roma dà molti spunti per non far felici in questo momento i propri tifosi… Ibanez titolare stasera? Io non ci credo…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Contro il minestraro di Testaccio (Claudio Ranieri, ndr) non sarà per niente facile stasera…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Lazio va a Bergamo con una squadra rimaneggiata, secondo me è del gatto… La Roma gioca contro la Sampdoria, ed è avvantaggiata perchè ha giocatori molto più forti. La cosa perfetta sarebbe l’Atalanta che vince con la Lazio, così la Juve se ne va a + 4 e la Roma che batte la Samp, ma quello è il minimo, per cercare di avere una parvenza di Champions League. Se Dio c’è, stasera fa vincere l’Atalanta…”

Jacopo Volpi (Rete Sport): “La Roma sacrificherà Kluivert e Under per provare a trattenere Zaniolo e Pellegrini. Mi dicono che Pedro sia stato preso, che è un giocatore a fine carriera ma è ancora un giocatore integro e ti può fare ancora un paio di anni ad alti livelli. Certo, sicuramente prendere un calciatore di 33 anni e venderne due di 23 non è una strategia da grande squadra…Altre squadre come l’Atalanta hanno strategie diverse. La Roma sembra che ogni anno ricomincia da capo…”

David Rossi (Roma Radio): “Oggi è il giorno in cui la Roma torna in campo, peccato che non potremo seguirla come vogliamo… La Roma stasera avrà sulle spalle un carico maggiore, ma i giocatori scenderanno in campo senza pensare ai risultati fatti dalle altre squadre e senza pensare ad Atalanta-Lazio. Tanto se ci pensi o non ci pensi non è che cambia qualcosa. Quindi devi stare concentrato sulla Sampdoria e di fare il meglio possibile…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Qual è la Roma vera, quella del ciclo di vittorie nonostante gli infortuni, o quella che poi ha fatto crollare tutto? Io penso che sia quella giovane ma allo stesso tempo con grande ambizione. Presto avremo Zaniolo, che sarà come comprare un super giocatore. La Roma scenderà in campo con un’ulteriore pressione, e cioè che tutte le squadre che dovevano vincere lo hanno fatto…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se la Lazio vince a Bergamo diventa una seria pretendente al titolo, diventerebbe complicato per quanto può succedere dopo. Lì voli, ti renderesti conto che è l’anno tuo. Io non ci voglio nemmeno pensare… Roma-Samp? Il fattore campo non esiste più, ma sulla carta però non dovresti avere problemi. Loro però stanno con l’acqua alla gola e per questo non sarà facile per noi. La Roma società sta messa come sta messa e per i propri dipendenti non è mai semplice vedere che la tua azienda sta in difficoltà, sono ragazzi e ne possono risentire… Ma se non vinci stasera, di che stiamo parlando. Del nulla cosmico… La mia speranza che è Mkhitaryan sia il calciatore che abbia lasciato prima della pausa…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se la Lazio vincesse stasera starebbe sempre sotto alla Juve. Stiamo calmi… Olimpico vuoto? Farà strano…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Se la Roma non batte la Sampdoria è inutile fare ogni altro discorso…andasse a casa a basta… Pronostico? Uno…”

Roberto Renga (Radio Radio): “I tifosi romanisti per chi tifano stasera? Per la Lazio, altrimenti tifano contro la Roma. La Sampdoria del primo tempo contro l’Inter è stata ridicola, però nel secondo tempo mi è sembrata migliore e non so che squadra vedremo stasera. Non sappiamo come sta la Roma, ma sulla carta non ci dovrebbe essere partita: i giallorossi hanno così tanti giocatori che fatico a fare la formazione titolare…Pronostico? Uno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non c’è manco un tifoso della Roma che tiferà per la Lazio stasera. Del quarto posto non gliene può fregare di meno, ma non ci provate neanche… La Samp? Ranieri aspetta l’occasione giusta per vincere una partita. La Roma non deve fare quello che ha fatto la Fiorentina, che ha giocato a ritmi bassi aspettando che qualcosa succedesse…Devi aggredire da subito e mettere la partita in discesa, altrimenti si complica…Pronostico? Uno…”

Franco Melli (Radio Radio): “I romanisti tiferanno per la sconfitta della Lazio, non c’è alcun dubbio. Pensate altrimenti che sventura si abbatterebbe sulla Roma giallorossa… Roma-Samp? Occhio al satellite di Ranieri, perchè prima o poi si riapre… Io non starei tanto tranquillo…Pronostico? Non sono tanto sicuro, ma seguo la corrente e dico uno…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Sampdoria l’avete vista contro l’Inter? E’ stata imbarazzante… La partita di stasera dipende dalla Roma, non dalla Sampdoria. Pellegrini resta fuori? Se non gioca per scelta tecnica sono tutti matti… Ma uno dei giocatori più forti che ha la Roma sta fuori per scelta tecnica? A me sembra una follia… Pronostico? Uno…”

Redazione Giallorossi.net