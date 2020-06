Roma-Pedro, è fatta: ci sono le firme

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Tutto fatto: Pedro è un nuovo giocatore della Roma. Per vederlo indossare la maglia giallorossa occorrerà ovviamente attendere la prossima stagione, ma l’accordo con il club è totale e il calciatore ha già messo le firme sui contratti. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Accontentato dunque Paulo Fonseca, che chiedeva tre rinforzi d’esperienza: la permanenza di Smalling e Mkhitaryan, su cui la Roma sta continuando a lavorare, e l’acquisto di Pedro. In attacco ora, considerando anche lo spagnolo, c’è sovrabbondanza: prima del prossimo campionato però saluteranno sia Under che Kluivert, e anche Perotti è in bilico.

Tornando all’arrivo di Pedro, l’attaccante spagnolo, 33 anni il prossimo 28 luglio, ha trovato l’accordo col Chelsea per continuare la stagione fino al 31 luglio. Non giocherà le coppe europee, approfittando per prepararsi al meglio e cominciare la stagione nella Roma, scrive la Gazzetta dello Sport.

Tutto questo, perché anche la parte burocratica delle firme è stata condotta già in porto, tra atti preliminari e finali, così da garantirgli un futuro in giallorosso a prescindere da quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Pedro è dunque virtualmente già un giocatore della Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport