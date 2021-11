“ON AIR!” – PRUZZO: “Abraham deve darsi una svegliata”, CATALANI: “Diamogli tempo e ci farà ridere”, FALLICA: “La Roma si sta trasformando”, CORSI: “I Friedkin devono parlare ai tifosi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Siamo partiti con un’idea tattica e ora la Roma si sta trasformando, è evidente che sia una trasformazione in divenire. Non ci vedo nessun problema… Quando avremo Spinazzola, Vina e Calafiori sarà meglio giocare con i tre dietro o con la difesa a quattro? Io penso che per le caratteristiche di certi giocatori portino gli stessi a essere più sicuri a giocare con tre difensori centrali per una semplice ragione: i nostri terzini, specie Karsdorp e Spinazzola, sono esterni che vanno molto…Con i tre dietro si riesce a mettere delle toppe anche se sei sbilanciato, ma se tu sei uno contro uno dietro, spesso sei del gatto perchè l’attaccante corre faccia alla porta e il difensore deve correre indietro. Io non so se un modulo sia migliore dell’altro, ma per fortuna abbiamo il migliore allenatore che decide…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Noi dobbiamo pensare alla nostra campagna acquisti per gennaio, e di novità non ce ne sono. E’ una buona cosa il fatto che non si senta niente? Ci sarà un sorpresone proprio perchè non si sente niente, oppure non si sente niente perchè non faranno niente? I Friedkin sono sempre molto riservati, e per questo non hanno gradito la storia del video. Tutto giusto, però pure voi non ci trattate male a noi tifosi, non ci avete detto nemmeno una parola… Certo, quando parliamo di Friedkin è sempre sottinteso che è quello che ci ha salvato dallo gnocchettaro… Però lui dovrebbe spiegare di più ai tifosi della Roma, che non lo hanno mai sentito parlare. Ma magari mi sbaglio io, e a gennaio e a giugno faranno i botti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Leggo di una famiglia Friedkin piuttosto seccata non tanto per il video di Felix in sé, ma per come è stato trattato. Tu stavi girando un video dentro Trigoria, non in un parco pubblico, e forse certe regole non sono state rispettate. Io contino a non capire tutta questa attenzione su Zaniolo: da quello che si vede, non la capisco. “Ultimatum a Zaniolo”, “Non c’è più posto per Zaniolo”, “Zaniolo sul mercato”… Per due partite non giocate, considerato il cambio di modulo e quello che il giocatore ha passato, non capisco dove sia la pressione che l’allenatore sta mettendo a Zaniolo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che domani giocherà Smalling dal primo minuto, e Zaniolo seconda punta. E se la cosa andrà bene potrebbe anche confermarlo per domenica. Centrocampo mi aspetto Veretout con Pellegrini e Mkhitaryan. Il video? Se è stata una scelta di Mourinho, vale la regola del Marchese del Grillo, e cioè che faccio come mi pare. Non c’è nessun dirigente dentro Trigoria che possa andare da Mourinho e dirgli di non usare il telefono dentro il centro sportivo… Zaniolo? E’ uno dei giocatori più forti della rosa, ed è chiaro che due panchine fanno strano. Quindi c’è bisogno di un segnale da parte sua, e speriamo che lo faccia già domani, così da farci stare più tranquilli…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se con un nuovo centrocampista Mou giocherebbe con il centrocampo a 3? Non ne ho la minima idea… Certo, se gli comprano Xhaka e Zakaria, sarebbe un errore non farlo: metti Xhaka in mezzo, Zakaria a sinistra e a destra Veretout. Però io non ho idea di chi comprerà la Roma a gennaio. A me un procuratore ha detto che Xhaka a gennaio potrebbe tornare sul mercato… Xhaka ha detto il contrario? Parole che lasciano il tempo che trovano. Mi dispiace per Zakaria, la Roma lo ha perso, secondo me finirà in Premier. Ora rischi di prendere delle toppe, ma dipende dalla bravura degli scout che hai a disposizione… Secondo me ora, col materiale a disposizione, Mourinho continuerà con le due punte. Abraham? Da una parte gli manca qualcuno che gli crea degli spazi, se ha tre giocatori sempre addosso è difficile per lui essere pericoloso. Lui secondo me è un profilo di giocatore molto importante, sta cercando di adattarsi a questo campionato, ma se gli diamo tempo ci farà ridere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Spero che Abraham si dia una svegliata, io lo difendo, ma si deve dare una mossa. Nel nostro campionato dovrebbe essere già quasi a dieci gol viste le sue qualità. Per il centrocampo Mkhitaryan ha fatto una grande partita, e questo è un bel segnale. Zaniolo dovrebbe avere continuità, giocare più partite per riprendere la condizione. Se gioca una partita sì e tre no, con quella struttura fisica lì, poi diventa un problema…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io trovo scorretto che si aspetti Zaniolo come se dovesse dimostrare chissà cosa… ma che Zaniolo deve fare gli esami? Ma questo è un ragazzo che sta recuperando da due infortuni pazzeschi, e ora dobbiamo metterlo sotto esame perchè non ha passato una palla a Abraham?…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dalla Roma domani mi aspetto una vittoria, senza se e senza ma. Se deve diventare uno scoglio da superare anche lo Zorya, allora c’è qualcosa che non va… Zaniolo? Con quello che ha passato ha diritto a recuperare con serenità, sbagliamo a metterlo sotto processo ogni volta che sbaglia una partita, e se lo fa il suo allenatore è ancora peggio..”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Abraham era il terzo attaccante a disposizione di Tuchel, e su questo bisogna riflettere. E’ un giocatore con delle qualità, ma in una partita le afferma e nell’altra scompare. Insomma, lui ha bisogno di esami, di certo non Zaniolo…”

