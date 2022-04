“ON AIR!” – CATALANI: “Mou general manager alla Ferguson e Pinto dg, sarebbe perfetto”, FALLICA: “Hai un fuoriclasse in panchina, è il momento di farlo vedere”, PRUZZO: “Il Leictester? Chi ha giocato in Premier sia il punto di riferimento della squadra”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Abbiamo un valore aggiunto in panchina, la guida tecnica della Roma deve dare un segnale. E lo ha già dato. La squadra ha cambiato gioco e mentalità. In questo momento però non basta: adesso Mourinho deve farci vedere quel qualcosa in più. E’ chiaro che non vince lui le partite, ma può darci quel 10-15% che ci mancò nella semifinale contro il Manchester United, segnata più che altro dalla sfortuna e dagli infortuni. Questo è il momento che chi ha dei fuoriclasse in panchina, lo deve far vedere… La formazione? Io credo che Mou farà giocare Zaniolo e opterà per le due punte…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri ho visto un film di fantascienza girato in Inghilterra: bello, batte perfino “2001, odissea nello spazio” (si riferisce a Manchester City-Real Madrid, ndr)… Vorrei che voi capiste che quando parliamo della Roma, a noi piacerebbe tanto vedere queste cose qua. Ieri sera tifavo Real per Ancelotti, ma anche per Benzema, che per me è uno degli attaccanti più forti del mondo, anche più di Lewandowski… Un calcio fantascientifico che a Roma non vediamo. Quanto ci piacerebbe leggere che la Roma si vuole rinforzare con i campioni e non con Dalot o Matic…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Abraham lo vedo un po’ stanco ultimamente. Sbaglia qualche controllo? Beh ma se gli riuscissero tutte le giocate che tenta, sarebbe Benzema e non giocherebbe nella Roma. Diawara? Purtroppo la sua carriera nella Roma è concentrata tutta in tre mesi, poi si è fatto male e non lo abbiamo più visto. E’ un centrocampista ordinato, che fa il compitino. Io non mi accendevo nemmeno per Paredes, quando non c’era De Rossi a togliergli responsabilità dalle spalle lui giocava a nascondino…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Una Roma formato Bodo con Mkhitaryan arretrato e Zaniolo davanti? Sarebbe una formazione interessante, europea, ma bisogna fare attenzione a che tipo di partita si fa. Sarebbe una formazione molto offensiva, e dovresti fare un certo tipo di partita, sarebbe complicato fare una partita di contenimento perché rischieresti di mandarla in vacca. Metterti a fare una partita da incontristi con Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo diventa complicato. A quel punto dovresti fare una partita offensiva, che sposterà però il confronto sul piano fisico e della corsa. Nel caso ci vorrebbe una Roma molto sul pezzo della velocità e del ritmo. Una Roma coraggiosa come formazione dovrà esserlo anche come atteggiamento…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dissento sul fatto che la Roma con questa formazione con Zaniolo non possa giocare una partita accorta, di contenimento. E’ ovvio che sarebbe di partenza una formazione offensiva, ma basta arretrare Pellegrini per farlo diventare un 3-5-2 con un centrocampo più robusto. Sul discorso del ritmo, c’è un gap di partenza dato dai due campionati: in Premier si corre di più. Ma la Roma nell’ultimo periodo ha mantenuto sempre un buon ritmo, vincendo o pareggiando nei minuti finali. Se Mou se la vuole giocare su questo terreno, avrà i suoi buoni motivi. Sempre se sarà questa la formazione titolare, ultimamente c’è sempre stata una sorpresa…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se riscatterei Oliveira se fossi il ds della Roma? Io no. Nemmeno se fossi Mourinho. A me Oliveira piaceva molto, quando è arrivato a gennaio ho pensato che fosse un buon giocatore da mettere lì, e invece mi sembra molto regredito rispetto al giocatore che conoscevo. Io penso che la Roma in estate o fa il salto di qualità o resta dove è. Il problema sono i soldi, i Friedkin hanno trovato un baratro. Ora rischiano di tornarti giocatori difficili da piazzare come Kluivert, che a me non è mai piaciuto, non è scarsissimo, ma è un mezzo giocatore. Trovare acquirenti per gente come Darboe o Diawara non è facile. Bisogna capire se il mercato lo farà Mourinho, e allora avremo un certo tipo di squadra, o se lo farà Tiago Pinto, e allora avremo un altro tipo di squadra… A me hanno detto che il ceo Berardi dovrebbe lasciare la Roma: io vedrei bene Tiago Pinto come direttore generale e Mourinho come general manager alla Ferguson….”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mkhitaryan è uno che dà una mano a tutti, è un giocatore che va tenuto assolutamente, è uno dei miei preferiti. Il Leicester? Bisogna stare attenti, sarà una partita dura: gli inglesi hanno un ritmo che la Roma può soffrire, soprattutto in difesa. Se vai sotto poi è difficile. In trasferta la squadra ha avuto sempre delle difficoltà, anche se mi auguro che non le abbia domani sera. È fondamentale che chi ha giocato in Inghilterra si faccia punto di riferimento per la squadra. Mourinho conosce benissimo la Premier e deve essere un vantaggio, non è una partita impossibile ma non sono ammessi cali di tensione…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita impostante quella di domani, mi piace l’idea di Mourinho di giocarsela in maniera offensiva. Arriva un bel messaggio sulla qualità del gioco in uno scenario meraviglioso. Roma e Leicester sono due squadre con la stagione appesa a questa competizione. Credo che Mkhitaryan sia destinato a rimanere, è un grande giocatore…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La partita, soprattutto quella dell’andata, è aperta a qualsiasi risultato. Gli inglesi attaccano ma commettono errori dietro, quindi si può arrivare anche in rete. Mkhitaryan a centrocampo? Lui è un calciatore universale, può giocare ovunque, anche se quello non è il suo ruolo ideale. Ma Mourinho ci ha abituato a certe cose, ricordiamoci di Eto’o che faceva il terzino…”

