Dalla Premier i rinforzi del futuro: tutti i nomi per Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per la prossima stagione, Mourinho e Tiago Pinto vorrebbero puntare ancora su giocatori della Premier League dopo aver preso la scorsa estate Abraham e Rui Patricio, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Uno dei giocatori più seguiti dal club giallorosso in queste finestre di mercato è Douglas Luiz, centrocampista brasiliano di ventitré anni: valutazione importante (oltre 35 milioni di euro) ma anche un contratto in scadenza nel 2023 che sta attirando l’attenzione di diversi club.

La Roma oltre all’appeal di Mourinho potrà sfruttare per i suoi acquisti extra Serie A il decreto crescita che permetterà al club di risparmiare il 50% dello stipendio.

Non spaventano quindi gli ingaggi di altri “inglesi” come Matic (in scadenza di contratto, ma non convince la società), Bailly e Dalot del Manchester United, finiti sul taccuino di Tiago Pinto.

Fonte: Corriere dello Sport