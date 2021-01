“ON AIR!” – MAGNI: “Caso Dzeko? Non mi sembra che il bene della Roma sia salvaguardato”, BERSANI: “Così non ci arriviamo a maggio”, PETRUCCI: “Sto tutta la vita con Fonseca”, CORSI: “Friedkin soddisfatto? Forse non conosce la storia dello Spezia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ibra è un razzista visto quello che ha detto, e Lukaku secondo me se lo prendeva lo smontava come un giocattolo. Ora vedremo cosa significherà per il Milan questa sconfitta, se avrà delle ripercussioni sul campionato… La Roma? Sembra tutta una catastrofe, in effetti con questo terzo posto di mer*a…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il Milan nelle ultime 4 partite di campionato ha fatto sei punti, meno della Roma che ha vissuto una crisi drammatica, tragica… E se il Milan non dovesse vincere a Bologna, rischia di essere agganciata o addirittura sorpassata in classifica. Tutte le squadre hanno difficoltà, partite che girano e no per tutte, e non solo per la Roma. Ma non è che se perdi due partite di fila, tutto quello che hai fatto prima viene spazzato via…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Mentre Percassi viene esaltato per la gestione di Gomez, qua ci si chiede come mai non fanno pace Dzeko e Fonseca, perchè non si riesca a sistemare questa situazione. Io sono tutta la vita dalla parte di Fonseca e con la società, anche senza sapere esattamente cos’è successo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Dzeko? Nessuno di noi crede tanto alla storia dell’infortunio. Ma se io Roma dovessi dire che Dzeko è fuori rosa, chi vuole comprarlo ma perchè dovrebbe darti quei due due milioni che magari puoi chiedere. Se ti devo levare un peso, allora non ti do una lira… Qui noi pretendiamo che la Roma ci racconti la verità: io non ne posso più…ma gli fate fare il loro lavoro? Lo vedete che diventiamo un problema, perchè ogni cosa che fanno, noi la discutiamo e ci mettiamo le nostre opinioni di mezzo… Fra l’altro ancora manco ci sono arrivati a cosa è davvero successo, e io ho deciso di non raccontarla. Ho fatto cronaca dicendo: qualche cosa deve essere successa, ma non vi dico cosa. Se il bene della Roma fosse la riappacificazione tra Dzeko e Fonseca, allora benissimo. Ma ho paura che non sarà così facile, così come sarà difficile trovare una sistemazione per Dzeko. Lui per andare via, anche all’estero, vuole un club almeno al livello della Roma, non sotto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dzeko non ha chiesto scusa a Fonseca e resta fuori. Poi Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan non stanno bene, e contro il Verona rischi di giocare ancora con Carles Perez e Borja Mayoral… Visto che leggo che il presidente ha dato ragione all’allenatore e non vuole cambiare vista la risposta della squadra contro lo Spezia, io non capisco… Abbiamo battuto lo Spezia e in quel modo, una squadra appena arrivata in serie A. Forse Friedkin non conosce la storia dello Spezia, non sa che è una squadra da sfondare. La partita contro il Verona è molto importante, questo è quello che dicono a Trigoria. Sui giornali si fanno i nomi di Giroud e Mariano Diaz, due attaccanti che non segnano mai…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “All’andata contro il Verona Dzeko non era in campo perchè forse sarebbe stato venduto, mentre Chiesa nella Fiorentina ha giocato regolarmente nonostante stesse per partire con destinazione Juve. Ora succede la stessa cosa. E questo sarebbe il bene della Roma? Boh, non lo so… Quella partita con Dzeko in campo forse l’avresti vinta, e ora si ripropone la stessa cosa. Non mi sembra che il bene della Roma sia così salvaguardato…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Questa storia la risolvano loro. Loro ci si sono infilati, e ora tolgano la Roma dall’impaccio, dall’imbarazzo. Oggi se non succederà niente leggeremo ancora di tensioni, del giocatore che si allena a parte… Così non ci arrivi certamente fino al 23 di maggio. Noi più che auspicare non possiamo fare, sperando che ci sia una svolta…”

Marco Juric (Rete Sport): “Scegliere Pellegrini come nuovo capitano non è così impopolare nello spogliatoio, nemmeno per chi la va a perdere quella fascia. Il reinserimento eventuale di Dzeko sarebbe comunque un’imposizione dall’alto, e lui dovrà accettare per forza questa scelta della fascia di capitano…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – Podcast): “Pace tra Dzeko e Fonseca? Secondo me gli spiragli, se ci sono, saranno forzati. Pinto sta facendo da mediatore, ed è l’unico che nel caso può trovare soluzioni alternative se fallirà la mediazione. Per far sì che si possa concretizzare la cessione, bisogna trovare una squadra che possa andar bene a Dzeko. Dall’altra parte è complicato trovare un sostituto. Edin dopo il Covid mi è sembrato un giocatore un po’ fiaccato, diverso. E questa ulteriore esplosione, non l’unica nella sua gloriosa carriera romanista, sono periodiche e questa è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Anzi, stavolta è stata una bella bicchierata, altro che goccia. La situazione è diventata insostenibile…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dzeko? E’ ovvio che l’autorità dell’allenatore non può essere minata da un giocatore, so che significa se uno ti contesa: devi far valere l’autorità, sennò sei morto, ti contestano tutti…però rimane il fatto tecnico…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dzeko all’inizio del girone contro il Verona sembrava a un passo dalla Juve. Ora di nuovo contro il Verona, all’inizio del girone di ritorno, è di nuovo in partenza, solo che sarà difficile trovargli una sistemazione. Il giocatore ti dice giustamente: “Io stavo andando alla Juve, ora cosa volete da me”. Fonseca è molto permaloso, e in una questione come questa è opportuno che entrambi facciano un passo indietro…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Come può pensare la Roma di giocare senza centravanti e raggiungere i suoi obiettivi… C’è Mayoral? Sì, per carità…ma una cosa è Dzeko e una cosa è Mayoral. E poi non puoi avere solo lui, è un buon prospetto, ma le grande squadre hanno tutte almeno due centravanti… Se Dzeko va in panchina contro il Verona non è una scelta tecnica ma comportamentale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Impossibile capire le responsabilità. Dzeko non può essere reintegrato solo perchè ce n’è bisogno, ci deve essere un chiarimento…Se Dzeko ha mancato di rispetto, una società seria lo mette fuori… La Roma doveva cedere il giocatore in estate, per diversi motivi, sia economici e tecnici. E’ stata una scelta sbagliata all’origine. La società e l’allenatore devono farsi rispettare. E’ difficile risanare un rapporto che si è incrinato sei mesi fa, non sei giorni fa. Io domenica guardando il rendimento delle ultime partite, manderei comunque in panchina Dzeko…”

Redazione Giallorossi.net