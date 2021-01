Allegri-Roma, conferme sull’accordo pluriennale: le ultime

AS ROMA NEWS – Massimiliano Allegri e la Roma, una storia che sembra destinata a concretizzarsi davvero, anche se non prima della prossima estate. Le voci su un accordo tra il tecnico toscano e la nuova proprietà giallorossa si rincorrono e oggi trovano nuove conferme.

FONSECA, ADDIO SCONTATO A FINE STAGIONE

Cominciamo col dire che l’addio di Paulo Fonseca a fine campionato appare ormai scontato. I Friedkin sono rimasti scottati da quanto accaduto quest’anno, tra pesanti capitomboli, litigi interni ed errori marchiani: la storia dei sei cambi durante la partita con lo Spezia non è stata digerita mai del tutto dai nuovi proprietari, che per aprire un nuovo ciclo hanno in mente di puntare su un allenatore diverso. Allegri, per l’appunto.

LE VOCI SULL’ACCORDO QUINQUENNALE CON ALLEGRI

Da qualche giorno si parla di un accordo già raggiunto con Massimiliano Allegri, tecnico toscano che sembra particolarmente stuzzicato dall’idea di allenare i giallorossi. Oggi a Rete Sport è intervenuto il giornalista Marco Giordano de Il Mattino, che ha confermato come nell’ambiente la voce di un’intesa di massima già raggiunta tra la Roma e Allegri si stia facendo spazio con forza: “In cima alla lista dei desideri della proprietà giallorossa c’è Allegri e il tecnico vuole la Roma. Ci sarebbe già un’intesa pluriennale da 5 milioni a stagione“.

IL TENTATIVO DEL NAPOLI, E IL NO DI ALLEGRI

A conferma di come Allegri sia indirizzato verso la Capitale c’è il tentativo andato a vuoto del Napoli con l’ex allenatore di Milan e Juventus: “Il Napoli ha sondato Allegri, in vista di una rottura definitiva con Gattuso”, ha rivelato il giornalista de Il Mattino, “ma tutte le persone che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, anche una vicina al consulente del tecnico, Branchini, parlano di un accordo con la Roma per giugno. Il tecnico è stuzzicato dal progetto dei Friedkin“.

Fonte: Rete Sport