CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:30 – La Roma intrigata da Diego Costa (32), svincolato, ma i tempi troppo lunghi per renderlo arruolabile scoraggiano Tiago Pinto. Proposto Facundo Ferreyra (29), fuori rosa nel Benfica: no dei giallorossi. (Il Messaggero / Gazzetta dello Sport)

Ore 10:10 – Offerte per gli “esuberi” Santon (30), Diawara (23), Fazio (33) e Jesus (29), ma nessuno di questi sembra intenzionato a lasciare la Roma a gennaio. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Su Edin Dzeko (35) c’è l’interesse di Manchester City e soprattutto Juventus, stuzzicata dall’idea di avere anche il bosniaco in attacco. Anche il PSG potrebbe essere interessata, occhio a queste tre squadre da qui alla fine del mercato. (Il Tempo / Il Romanista)

Ore 8:45 – Bryan Reynolds (19) è pronto a sbarcare nella Capitale: terzo tampone negativo, oggi avrà anche il passaporto e potrà mettersi in viaggio per Roma. Domenica sarà in tribuna per Roma-Verona. (Il Tempo / Leggo)

