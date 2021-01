ULTIME DA TRIGORIA: ancora out Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Torna in gruppo Calafiori

AS ROMA NEWS – L’unica buona notizia del giorno che arriva da Trigoria è il ritorno in gruppo di Riccardo Calafiori: il terzino ha finalmente superato i suoi guai fisici e potrebbe strappare una convocazione per Roma-Verona.

Si allenano invece ancora a parte Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan e Pedro: al momento è solo l’armeno ad avere qualche minima possibilità di farcela per la partita di domenica. Sarà decisivo l’allenamento di domani.

Se Mkhitaryan non dovesse farcela a recuperare, l’attacco sarà ancora una volta formato da Carles Perez, Pellegrini (ancora non al meglio) e Borja Mayoral, lo stesso che ha affrontato lo Spezia con alterne fortune.

Redazione Giallorossi.net