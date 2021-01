Dzeko sta bene e chiede di tornare in gruppo. No di Fonseca: prima servono le sue scuse

AS ROMA NEWS – Continua a tenere banco la situazione legata a Edin Dzeko. Oggi il centravanti bosniaco si è allenato a parte ma stavolta il motivo della sua esclusione non è riferibile a problemi fisici.

L’attaccante, riferisce in questi minuti Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, ha smaltito ogni fastidio e se non ha preso parte all’allenamento con il resto del gruppo è per scelta tecnica. Il giocatore, aggiunge Sky Sport, aveva chiesto di tornare ad allenarsi con la squadra, incassando il no dell’allenatore.

Fonseca, riferisce Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, non accetterà il ritorno in gruppo di Dzeko fino a quando il giocatore non si scuserà per il suo comportamento. Edin quindi osserverà Roma-Verona da semplice spettatore. In attesa di sapere se ci saranno novità di mercato, che diventano sempre meno probabili. Poi da lunedì si tireranno le somme e si deciderà cosa fare.

Fonte: Gianlucarimazio.com / Sky Sport