Striscione fuori dal Bernardini: “Ripartiamo dalla storia: vogliamo Giannini, Rizzitelli e Cervone a Trigoria” (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – Nuovo striscione comparso all’esterno del Fulvio Bernardini. Alcuni tifosi giallorossi si sono recati all’esterno del centro tecnico della Roma per esporre uno striscione che indica alcune glorie del passato giallorosso come figure da inserire nell’organigramma societario.

Questo il testo dello striscione: “Ripartiamo dalla storia. Vogliamo Giannini, Rizzitelli e Cervone a Trigoria“.

Un messaggio diretto ai Friedkin e volto a riportare dentro il club alcuni giocatori di carattere che hanno vestito la maglia giallorossa lasciando un ricordo indelebile nella tifoseria.