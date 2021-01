Verso Roma-Verona: Pellegrini c’è, Pedro e Mkhitaryan no. Riecco Mirante

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nuova emergenza in attacco per la Roma, che per la seconda partita di fila dovrà rinunciare, per diversi motivi, al suo tridente offensivo titolare: contro il Verona dunque spazio allo stesso reparto avanzato visto contro lo Spezia.

Pedro e Mkhitaryan non ce la fanno, scrive oggi Il Tempo (E. Zotti), e Dzeko non dovrebbe essere nemmeno convocato. Il terzetto d’attacco dunque sarà formato da Pellegrini (non al meglio), Carles Perez e Borja Mayoral.

El Shaarawy sperava di andare in panchina, magari per subentrare nella ripresa, ma il Faraone è risultato ancora positivo al Covid e non riuscirà a strappare una convocazione. In porta torna Mirante, recuperato. In difesa riecco Mancini, con Kumbulla che tornerà in panchina dopo una prova tutt’altro che esaltante contro lo Spezia.

Fonte: Il Tempo