La Roma si rinforza: Reynolds in arrivo, El Shaarawy oggi ci riprova

AS ROMA CALCIOMERCATO – Bryan Reynolds e Stephan El Shaarawy, i due rinforzi per la Roma del mercato di gennaio scalpitano per mettersi a disposizione di Fonseca, ma devono ancora attendere prima di mostrarsi ai nuovi tifosi.

Il terzino americano, che ha preferito la Roma alla Juventus, è negativo al Covid ed ha finalmente in mano il passaporto: arriverà nella Capitale tra domani e sabato per effettuare le visite mediche e firmare per i giallorossi. Contenderà una maglia da titolare a Rick Karsdorp, che sta vivendo una stagione di rinascita.

El Shaarawy invece è a Roma da tempo, ma sta combattendo una sfida personale col Covid, che per il momento non è riuscito a vincere del tutto: il giocatore è ancora positivo, nonostante sia asintomatico. Oggi nuovo tampone, ma la sua non è una corsa contro il tempo: essendo svincolato può essere tesserato dalla Roma anche dopo il 1 febbraio.

Dalla prossima settimana dunque Fonseca potrà contare su due armi in più per la sua Roma: il Faraone sarà il ricambio di lusso per l’attacco che l’allenatore ha chiesto a gran voce, soprattutto dopo l’infortunio di Zaniolo e vista la mancata esplosione di Carles Perez.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Leggo