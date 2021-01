Fonseca, no a Dzeko: servono le scuse. Ma oggi potrebbe arrivare la svolta

AS ROMA NEWS – La guerra fredda tra Paulo Fonseca e Edin Dzeko prosegue. Ma potrebbe conoscere una tregua. Ieri il giocatore sosteneva di sentirsi meglio e di voler provare a forzare, tornando ad allenarsi in gruppo ricevendo però lo stop del portoghese: ed è qui che le versioni dei giornali iniziano a essere discordanti. Andiamo a ricostruire la situazione dentro Trigoria dalle pagine dei quotidiani.

FONSECA PRETENDE LE SCUSE

L’allenatore ha detto no al ritorno in gruppo di Dzeko, ancora scottato dalla lite avvenuta nel dopo Roma-Spezia. Fonseca pretende le scuse dal suo centravanti, soprattutto per non perdere la sua leadership all’interno dello spogliatoio: nessun giocatore può permettersi di mancare di rispetto all’allenatore e passarla liscia, ma deve quantomeno scusarsi per l’errore commesso. Cosa che Dzeko non ha ancora fatto.

DZEKO CI RESTA MALE

E così quando Dzeko ha chiesto allo staff di poter provare ad allenarsi in gruppo ricevendo un no come risposta, c’è rimasto male. Ma non tutti i giornali ricostruiscono l’accaduto allo stesso modo: c’è la versione più dura, di Leggo (F. Balzani) e La Repubblica (F Ferrazza), che parlano di giocatore messo fuori rosa e di tensione altissima, e quella più soft della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) che invece racconta di un no alla richiesta di Dzeko più per preservare il giocatore: la Roma avrebbe chiarito che non si tratta di un caso, ma di una normale gestione del problema fisico. Edin, comunque, non l’ha presa benissimo: il giocatore non pensa di meritare questo trattamento dopo quello che ha fatto in giallorosso.

OGGI LA POSSIBILE SVOLTA

Ma occhio alla giornata di oggi, scrive Il Romanista, che potrebbe regalare la svolta tanto attesa e su cui Tiago Pinto sta lavorando da giorni. Edin, nonostante i mal di pancia, potrebbe finalmente decidersi a fare un passo indietro, e lo stesso Fonseca, pronto ad accettare le scuse del calciatore e a riportarlo in gruppo. E’ quello che tutti si augurano. Per il bene della Roma, che deve venire prima di ogni altra cosa.

