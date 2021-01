ROMA-VERONA, l’arbitro è Piccinini. Al VAR c’è Guida

NOTIZIE AS ROMA – Sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì l’arbitro designato per Roma-Verona, gara di campionato in programma domenica sera. Al Var ci sarà Guida, ormai una vecchia conoscenza dei giallorossi.

Queste le designazioni complete per la 1ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21:

ATALANTA – LAZIO h. 15.00

CHIFFI

MELI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PERETTI

BOLOGNA – MILAN Sabato 30/01 h. 15.00

DOVERI

RANGHETTI – CECCONI

IV: FOURNEAU

VAR: PAIRETTO

AVAR: GIALLATINI

CAGLIARI – SASSUOLO h. 15.00

MARIANI

DE MEO – BERTI

IV: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CARBONE

CROTONE – GENOA h. 15.00

GIACOMELLI

TARDINO – ROSSI M.

IV: DIONISI

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

INTER – BENEVENTO Sabato 30/01 h. 20.45

PASQUA

LONGO – RASPOLLINI

IV: GARIGLIO

VAR: CALVARESE

AVAR: GALETTO

NAPOLI – PARMA h. 18.00

LA PENNA

BACCINI – MASTRODONATO

IV: SERRA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DEL GIOVANE

ROMA – H. VERONA h. 20.45

PICCININI

PAGANESSI – VILLA

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: LO CICERO

SAMPDORIA – JUVENTUS Sabato 30/01 h. 18.00

FABBRI

ALASSIO – TOLFO

IV: MARESCA

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI

SPEZIA – UDINESE h. 12.30

DI MARTINO

PAGNOTTA – DI GIOIA

IV: MARCHETTI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PRETI

TORINO – FIORENTINA Venerdì 29/01 h. 20.45

DI BELLO

LIBERTI – LOMBARDI

IV: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO