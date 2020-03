“ON AIR!” – TRANI: “Senza i soldi delle pay tv saranno dolori”, LO MONACO: “La Roma ha dimostrato di essere un blocco unico”, FOCOLARI: “Mercato? Si tornerà al baratto come nel Medioevo”, AUSTINI: “Scene angoscianti riprese dai balconi di casa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “La situazione comincia a essere dura… Si comincia ad assistere a scene angoscianti riprese dai balconi di casa…e non si sa quanto durerà, siamo ancora all’inizio… Spadafora in un’intervista di ieri parla addirittura di due o tre mesi di quarantena…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La prima cosa che dobbiamo fare è bloccare questa cosa, e poi rimettersi subito in marcia dal punto di vista produttivo perchè questo paese non si può sfasciare così… Qui servono mascherine e tamponi, e cosa mancano in Italia? Mascherine e tamponi… ”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Il problema dei terzini? Immagino che a Trigoria siano tutti angosciati…staranno a penare tutto il giorno ai terzini invece che al Coronavirus…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La notizia più pesante è che le pay tv potrebbero smettere di pagare i club per un certo periodo, e quella è una botta… Qualcuno ha già scontato i soldi da prendere adesso, e la Roma è tra queste, e se non ti danno quei soldi sono dolori…è una brutta botta… Per cui invece di litigare sulle date di questo, pensiamo a riposizionare bene il prossimo campionato… Qua non se ne esce, bisogna mettere un punto…Magari tra un mese l’emergenza si stabilizza, ma credi che all’estero tutto si stabilizza dopo che si sono mossi con grave ritardo? Per questo le coppe le vogliono giocare a luglio e agosto…Mi sembra che ci sia una confusione generale…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Io da tifoso della Roma dico che sarebbe la più penalizzata a finire il campionato così. Se si dovesse concludere così il campionato, finirebbe quinta e dovrebbe dire addio di nuovo alla Champions, vedendo così tagliati i propri ricavi. Ma se si decidesse così, io lo accetterei… La Roma anche in questo caso si è dimostrata un blocco unico. Penso a Villar o Ibanez, che arrivati da un mese stanno chiusi in un appartamento in una città che non conoscono…non sanno nemmeno dove andare a fare la spesa…E il fatto che Fonseca parli con questa serenità e la società è così presente anche a livello sociale, sono esempi virtuosi ed è bello che la Roma abbia dimostrato di essere un blocco unico…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Sarà un mercato che dovrà adeguarsi ai tempi del Coronavirus, con pochi acquisti e tanti scambi e prestiti…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il mercato sarà completamente diverso, i soldi non ci saranno qui ma nemmeno negli altri campionati… Ma tutto questo non mi preoccupa, guardate la Lazio e l’Atalanta, si può lavorare benissimo anche utilizzando pochi soldi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bisogna vivere giorno per giorno, domani si vedrà…L’anno scorso a giugno hanno giocato preliminari di Champions, e tu a giugno neanche finisci il campionato? Ma come si fa… Io non vorrei che si condizionasse il prossimo campionato che poi conduce all’Europeo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quello che stiamo vivendo è una cosa mai vissuta, non possiamo fare paragoni con quello che è successo prima… Quest’anno non si andrà in maniera normale… L’Europeo condizionato? Ma chissene frega dell’Europeo!… Il calciomercato sarà diverso, si tornerà al baratto come succedeva nell’alto Medioevo quando non c’era più moneta…”

