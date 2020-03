Roma, senti Perez: “Venire qui è stata la scelta giusta. Con la maglia giallorossa voglio dimostrare di essere un grande giocatore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tanta voglia di Roma per Carles Perez, che non si è affatto pentito di aver lasciato il Barcellona per vestire di giallorosso. L’attaccante spagnolo si dice felicissimo della sua nuova avventura al sito spagnolo Cadena Ser: “Mi sono sempre chiesto se andare via dal Barcellona sarebbe stato facile o difficile. Adesso posso dire che venire alla Roma è stata la scelta giusta. Sono davvero molto felice per il clima, per la gente che ho trovato e per il club”.

Il Coronavirus ha rallentato la sua esplosione in giallorosso ma Perez si allena con grande intensità per farsi trovare pronto quando il calcio tornerà a far rotolare il pallone: “Mi alleno un paio di ore la mattina e un paio di ore il pomeriggio, una volta ho usato anche la piscina ma l’acqua è ancora fredda…”

Idee chiarissime sul suo futuro e sugli obiettivi da raggiungere in giallorosso: “Voglia di rivalsa verso qualcuno? No, piuttosto voglio dimostrare di essere un grande giocatore e lo voglio fare con la maglia della Roma. Hanno già riscattato il mio cartellino, ho quattro anni di contratto e spero di fare bene. Clausola? Non so ma spero che sia alta…”

Fonte: Cadena Ser