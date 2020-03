Fonseca punta Tiquinho Soares

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NEWS – Fonseca studia i possibili rinforzi per la Roma del prossimo anno. Lo ha dichiarato lo stesso tecnico giallorosso in un’intervista quando all’emittente “Sic” ha confidato di utilizzare la quarantena per monitorare diversi profili che potrebbero far comodo alla squadra del prossimo campionato.

Tra questi, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), ci sarebbe anche l’attaccante portoghese Tiquinho Soares, 29 anni, centravanti del Porto che andrà in scadenza di contratto nel 2021. Il club lusitano lo ha blindato però con una clausola rescissoria da 40 milioni, cifra che sarà rivista al ribasso vista la situazione contrattuale del giocatore.

Tiquinho Soares, attaccante dal fisico imponente e abile soprattutto nel gioco aereo, ha vissuto la sua miglior stagione nel 2019 quando ha totalizzato 15 gol in 28 partite disputate. Quest’anno invece ha raggiunto quota 6 reti in appena 14 partite giocate con la maglia del Porto.

Fonte: Gazzetta dello Sport