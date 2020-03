Mkhitaryan, il cuore dice Roma: l’armeno vuole restare, pronto il taglio di stipendio

ULTIME NEWS AS ROMA – Henrikh Mkhitaryan ha sciolto le ultime riserve e ha deciso di restare alla Roma. E’ questo, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), il volere dell’attaccante armeno che farebbe assai felice Fonseca se rimanesse qui anche l’anno prossimo.

Riuscire a convincere l’Arsenal non sarà facile, ma la volontà del giocatore può rivelarsi decisiva. Raiola sta studiando il modo di rendere più leggero il suo riscatto dai Gunners, o almeno di trovare un modo per rinnovare il prestito di un altro anno, soluzione gradita anche dalla Roma.

Mkhitaryan da parte sua è perfino disposto ad abbassarsi lo stipendio per rientrare nei nuovi parametri del tetto ingaggi imposto dalla società giallorossa. Sta dunque a Petrachi e Raiola convincere l’Arsenal a venire incontro alle richieste della Roma e del ragazzo. Gli inglesi, per cedere Mkhitaryan a titolo definitivo, vogliono 24 milioni. Troppi per la Roma, che non vuole superare i 20 milioni bonus compresi, e che punta eventualmente al rinnovo del prestito.

Fonte: Corriere dello Sport