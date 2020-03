Rizzitelli: “Riprendere il campionato è una follia. Giustissimo il taglio degli stipendi ai calciatori”

NOTIZIE AS ROMA – Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante giallorosso ed apprezzato opinionista televisivo a Roma Tv, ha detto la sua sulla possibilità di riprendere questo campionato, fermo a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Solo parlarne mi sembra follia ed una mancanza di rispetto verso chi, in prima linea, sta combattendo per salvarci la vita. Il calcio è divertimento, in questo momento dobbiamo pensare alle cose serie”, il pensiero piuttosto netto di Rizzitelli.

Apertura totale invece all’idea che i calciatori possano tagliarsi una parte dello stipendio vista la situazione: “Sono d’accordissimo. Fossi ancora in attività lo avrei proposto io. Un giocatore può fare a meno di un mese di stipendio, un operaio che guadagna 1300 euro no.”

Infine un saluto ai tifosi romanisti: “Ora restate a casa, mi raccomando. Ma quando tutto sarà finito e si tornerà a giocare vorrei che riempiste l’Olimpico. Tutti lì, a cantare e ad urlare per la nostra Roma. Siamo parte di una grande famiglia, non vedo l’ora di riabbracciarvi.”

Fonte: Il Tempo