“ON AIR!” – CORSI: “Pastore ha chiuso col calcio, ha un problema degenerativo”, PIACENTINI: “In ritardo col ds, temo un mercato di gennaio di basso profilo”, PETRUCCI: “Se passa il messaggio che stasera è una passeggiata, la Roma non vince”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Mi aspetto una Roma non straordinaria nel primo tempo, ma poi nella ripresa ci sono 5 cambi a disposizione che possono cambiare la partita, un po’ com’è successo contro lo Young Boys. Non è necessario fare novanta minuti alla grande per vincere una partita. E poi conta il risultato, non la prestazione. Queste sono partite secche di andate e ritorno, e conta solo vincerle, non conta che giochi bene o giochi male, conta solo il risultato…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Attenzione a dire che la partita di stasera è una passeggiata di salute, io mi ricordo prestazioni orribili contro squadre molto più modeste…Non solo lo Spezia, ma anche squadre più ridicole. Qua bisogna vedere se Fonseca è in grado di infondere ai giocatori, perchè se quello che l’ambiente pensa di questa partita entra nella testa dei giocatori, è finita, la Roma non vince stasera..”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma stasera schiererà la formazione due, vedremo un po’. Pastore? Ha un problema degenerativo, lo dovremmo lasciare stare, in termini medici è degenerativa, per cui penso non ci sia più nel mondo del calcio. Speriamo possa guarire, e lo dico per il bene della sua vita, c’era qualcosa che non andava. L’abbiamo scoperto due o tre giorni fa che il suo è un problema degenerativo, per cui lasciamolo in pace… La Roma secondo voi può vincere lo scudetto? La Juve non c’è più, a meno che Agnelli non cambi al volo, perchè Pirlo è inguardabile, con questo allenatore non vincono niente… Forse è una follia pensare allo scudetto, però alla Champions sì…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non dico che la Roma può lottare per lo scudetto, però un conto è partire con due o tre squadre inarrivabili, e un conto è che la lotta coinvolge più squadre, se ti trovi là poi te la giochi. Però è presto per parlarne. Il ds? Mi sembra che stia passando più tempo di quello che avevano detto. Non vorrei che anche a gennaio si facesse un mercato di bassissimo profilo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Karsdorp titolare? Ora sta bene, ma il discorso della tenuta fisica nel suo caso è dirimente. E’ un giocatore fragile e non sai mai quanto potrai contarci. Quello minimamente affidabile mi sembra Santon, ma nemmeno lui mi sembra scoppi di salute… L’importante è che stiano bene, poi Fonseca li farà ruotare… Dobbiamo accontentarci, in quel ruolo la Roma doveva avere un altro terzino, e non ce l’abbiamo. Io avversario è da quella parte che provo a farti male… El Shaarawy? Paghi le settimane di immobilismo totale, ti sei svegliato tardi. Ora speriamo che Perez sia all’altezza dei titolari…”

Marco Juric (Rete Sport): “L’atteggiamento di Karasdorp ieri nel rispondere alle domande è sempre di sufficienza. Gli chiedevano se doveva migliorare in difesa, e lui sorrideva, sospirava e rispondeva. Lui quando è tornato in Olanda ha sputato nel piatto in cui ha mangiato, e poi ovviamente se l’è presa con la traduzione errata delle sue parole. A me sembra un ragazzo un po’ presuntuoso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sono d’accordo con Fonseca, non capisco le critiche alla Roma, ma da dove vengono queste critiche? Ha fatto nove punti in cinque partite, non sono pochi. Forse poteva fare più sul piano del gioco. Stasera secondo me la Roma vince…”

Luigi Ferrajolo (Radio Radio): “E’ un momento di attesa. Criticare ora la Roma non ha senso. Secondo me non è ancora una squadra completamente affidabile, ha fatto passi in avanti, ma capire la caratura di questa squadra mi sembra difficile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Adesso siamo arrivati al momento giusto. Il mercato è finito e Fonseca ha la possibilità di fare bene e di dare un’identità alla squadra. Ho ancora dubbi sulla fase difensiva, ma il tempo c’è ed è dalla sua parte…”

