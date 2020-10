AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 29 ottobre 2020:

Ore 11:00 – Roberto Mancini ha parlato di Nicolò Zaniolo: “Mi aspetto il suo recupero per l’Europeo, sono tranquillo. Ha il tempo per recuperare e a marzo sarà di nuovo pronto. Per l’Europeo non ci saranno problemi”.

Ore 9:10 – Sembra ormai sfumata la pista Boldt come prossimo ds della Roma. In stand-by Emenalo, mentre restano ancora in corsa Andrea Berta e Luis Campos. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Serata agrodolce per i calciatori della Roma in prestito: Kluivert rimedia una batosta col Lipsia. Ok Florenzi. Bouah titolare nella vittoria del Cosenza, eliminato Riccardi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…