Ds Roma, sfuma Boldt. In stand-by Emenalo, ancora in corsa Berta e Campos

AS ROMA NEWS – Continua a tenere banco la questione ds in casa Roma. Siamo ormai arrivati a novembre e la figura del direttore sportivo, invocata spesso anche dallo stesso allenatore Paulo Fonseca, non è ancora stata individuata.

Aggiornamenti arrivano oggi dal quotidiano “Il Tempo” (F. Biafora) che racconta come la pista che porta a Jonas Boldt sembra essere definitivamente sfumata: dopo gli approcci inziali, non è più andato in scena il secondo incontro che sarebbe dovuto esserci con i Friedkin.

L’Amburgo è in forte pressing sul suo ds che a questo punto dovrebbe proseguire la sua avventura in Germania. Resta in stand-by anche Michael Emenalo, un nome che negli ultimi giorni era rimbalzato più volte. E attenzione alle piste che portano ad Andrea Berta e Luis Campos, candidature che sono ancora in piedi.

Fonte: Il Tempo