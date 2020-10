GIALLOROSSI IN PRESTITO – Kluivert, che batosta col Lipsia! Ok Florenzi. Bouah titolare nella vittoria del Cosenza, eliminato Riccardi

AS ROMA NEWS – Serata agrodolce per i giallorossi in prestito quella di ieri. Il Pescara di Alessio Riccardi viene eliminato dalla Coppa Italia, battuto 3 a 1 dal Parma: il giallorosso è subentrato dalla panchina al minuto 69, e un minuto dopo i ducali hanno chiuso il match con Adorante.

E’ andata bene al suo ex compagno di squadra Devid Bouah, ieri titolare nel Cosenza e in campo per tutti i novanta minuti nella vittoria dei calabresi sul Monopoli in Coppa Italia. Vince anche il PSG di Florenzi, in campo fino al 73′, nella partita di Champions contro il Basaksehir decisa dalla doppietta di Moise Kean.

Pesante invece la batosta del Lipsia di Justin Kluivert, sconfitto per 5 a 0 da un Manchester United scatenato. L’ala olandese viene gettato nella mischia al 75′, quando il punteggio era ancora sul 2 a 0 e assiste agli altri tre gol degli inglesi. Panchina, l’ennesima, per Fuzato nella sconfitta del Gil Vicente per 3 a 1 sul campo dello Sporting. Stasera tocca al Leicester di Cengiz Under, impegnato sul campo dell’Aek Atene.

Giallorossi.net – G. Pinoli