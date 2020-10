Roma-Cska Sofia, le probabili formazioni e dove vederla in TV o in streaming

AS ROMA NEWS – Domani sera la Roma sarà di scena all’Olimpico per affrontare il secondo impegno del girone A di Europa League. Ad attenderla ci saranno i bulgari del Cska Sofia che hanno cominciato piuttosto male la competizione, sconfitti in casa dal Cluj.

Fonseca ripartirà dal turn over estremo: in porta Pau Lopez, in difesa torna Smalling ma potrebbero giocare anche Fazio e Jesus. A centrocampo riecco Villar con Cristante, mentre sugli esterni ci saranno Karsdorp e Bruno Peres. Sulla trequarti stavolta dovrebbe riposare Pedro, con Carles Perez titolare. In attacco seconda chance per Borja Mayoral.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Cska Sofia, gara che si giocherà domani sera ore 21 allo Stadio Olimpico, diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now TV.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe.

Giallorossi.net – F. Turacciolo